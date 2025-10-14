Тодор Янчев: Младежките национали имат потенциал да играят по-силен футбол

Селекционерът на младежкия национален отбор по футбол Тодор Янчев похвали играчите си за силната игра при победата над Чехия с 2:1 в европейска квалификация (до 21 години).

Според него възпитаниците му са контролирали случващото се на терена на стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик в хода на срещата.

"Диктувахме събитията на терена, още от първата минута. Пропуснахме много ситуации и с една изритана топка, където бяхме при поели лек риск, човек на човек, успяха да ни отбележат. Радостното е, че българският дух никога не е напускал тази съблекалня. След негативния развой успяхме да направим пълен обрат и да се поздравим с успех", сподели той след срещата.

Наставникът отличи силните страни на своите футболисти.

"Трябва да играем доста по-бързо и динамично, по-скоростно, да печелим единоборствата. Те го правят, самите те имат голям потенциал да играят много по-силен футбол. Пътя оттук-нататък е да задържим това ниво и да надграждаме. С воля и дух превъзмогнаха умората и извоюваха победата. Ще дойдат добри дни, те са напът да дойдат, така че мисля, че сме на прав път", завърши треньорът.

Вижте цялото му изказване във видеото.