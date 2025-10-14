БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Тодор Янчев: Младежките национали имат потенциал да играят по-силен футбол

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Български футбол
Запази

Селекционерът на младежкия национален отбор по футбол на България отличи играта на възпитаниците си при успеха над Чехия.

Тодор Янчев: Младежките национали имат потенциал да играят по-силен футбол
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Селекционерът на младежкия национален отбор по футбол Тодор Янчев похвали играчите си за силната игра при победата над Чехия с 2:1 в европейска квалификация (до 21 години).

Според него възпитаниците му са контролирали случващото се на терена на стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик в хода на срещата.

"Диктувахме събитията на терена, още от първата минута. Пропуснахме много ситуации и с една изритана топка, където бяхме при поели лек риск, човек на човек, успяха да ни отбележат. Радостното е, че българският дух никога не е напускал тази съблекалня. След негативния развой успяхме да направим пълен обрат и да се поздравим с успех", сподели той след срещата.

Наставникът отличи силните страни на своите футболисти.

"Трябва да играем доста по-бързо и динамично, по-скоростно, да печелим единоборствата. Те го правят, самите те имат голям потенциал да играят много по-силен футбол. Пътя оттук-нататък е да задържим това ниво и да надграждаме. С воля и дух превъзмогнаха умората и извоюваха победата. Ще дойдат добри дни, те са напът да дойдат, така че мисля, че сме на прав път", завърши треньорът.

Вижте цялото му изказване във видеото.

Свързани статии:

Младежкият национален отбор на България победи Чехия след обрат с късен гол на Петко Панайотов
Младежкият национален отбор на България победи Чехия след обрат с късен гол на Петко Панайотов
Победа за Тодор Янчев в домакинския му дебют.
Чете се за: 02:12 мин.
#Тодор Янчев #Български национален отбор по футбол за младежи до 21 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
1
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не участвахме!
2
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
3
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
4
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Президентът наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
5
Президентът наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско
6
Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
3
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
5
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
6
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си

Още от: Видео

Луис де ла Фуенте: Надявам се да играем така и занапред
Луис де ла Фуенте: Надявам се да играем така и занапред
Мартин Георгиев: Дебют срещу европейския шампион е нещо, за което си мечтаех Мартин Георгиев: Дебют срещу европейския шампион е нещо, за което си мечтаех
Чете се за: 01:32 мин.
Кирил Десподов: Всички трябва да работим заедно за България Кирил Десподов: Всички трябва да работим заедно за България
Чете се за: 01:35 мин.
Илия Груев: Трябва да се опитаме да излезем от това положение заедно Илия Груев: Трябва да се опитаме да излезем от това положение заедно
Чете се за: 01:12 мин.
Микел Мерино: Най-важно е отборът да печели, а не кой бележи Микел Мерино: Най-важно е отборът да печели, а не кой бележи
Чете се за: 00:57 мин.
Александър Димитров: Ще го преболедуваме това време и ще се учим от грешките си Александър Димитров: Ще го преболедуваме това време и ще се учим от грешките си
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не участвахме!
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не...
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Президентът наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС Президентът наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Без социални мрежи за деца под 15 години? Без социални мрежи за деца под 15 години?
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Тръмп нарече Мелони "красива", Ердоган я посъветва да откаже цигарите Тръмп нарече Мелони "красива", Ердоган я посъветва да откаже цигарите
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Чете се за: 02:50 мин.
Български футбол
"Катаджиите се крият като партизани": Арести в...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Несигурност след еуфорията в Израел и Газа: Бомбардировките...
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ