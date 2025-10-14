Тодор Янчев: Младежките национали имат потенциал да играят по-силен футбол

Селекционерът на младежкия национален отбор по футбол на България отличи играта на възпитаниците си при успеха над Чехия.
Селекционерът на младежкия национален отбор по футбол Тодор Янчев похвали играчите си за силната игра при победата над Чехия с 2:1 в европейска квалификация (до 21 години).
Според него възпитаниците му са контролирали случващото се на терена на стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик в хода на срещата.
"Диктувахме събитията на терена, още от първата минута. Пропуснахме много ситуации и с една изритана топка, където бяхме при поели лек риск, човек на човек, успяха да ни отбележат. Радостното е, че българският дух никога не е напускал тази съблекалня. След негативния развой успяхме да направим пълен обрат и да се поздравим с успех", сподели той след срещата.
Наставникът отличи силните страни на своите футболисти.
"Трябва да играем доста по-бързо и динамично, по-скоростно, да печелим единоборствата. Те го правят, самите те имат голям потенциал да играят много по-силен футбол. Пътя оттук-нататък е да задържим това ниво и да надграждаме. С воля и дух превъзмогнаха умората и извоюваха победата. Ще дойдат добри дни, те са напът да дойдат, така че мисля, че сме на прав път", завърши треньорът.
Вижте цялото му изказване във видеото.