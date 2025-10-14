БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
12-годишното момче от инцидента с тротинетка край Несебър е било без каска

от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
У нас
Пострадалото дете е в тежко състояние

годишен мъж кома падане електрическа тротинетка
12-годишното момче, което е в кома след падане с електрическа тротинетка край Несебър, е било без предпазна каска. То се е движело само по велоалея в тъмната част на денонощието, въпреки забраната за управление на подобни превозни средства от деца.

Подобен случай имаше и в Дупница през уикенда, където две 12-годишни момичета пострадаха, след като се удариха с електрически скутер в товарен автомобил.

Около 22 часа снощи, във вилна зона „Чолакова чешма“ край Кошарица, 12-годишното момче карало електрическа тротинетка по велоалеята, когато внезапно загубило контрол.

Митко Дачев, началник на Охранителна полиция в Районно управление – Несебър: „Не е имало обезопасителна каска. Несъобразена скорост и загуба на равновесие от страна на водача са сред основните версии, сред които ще се изследват. Предполагаме, че е собственост на бащата това индивидуално превозно средство.“

Пострадалото момче е от Казахстан, но със семейството си живее в Кошарица. След инцидента детето е откарано по спешност в университетската болница в Бургас в критично състояние.

Д-р Светослав Тодоров, зам.-директор на УМБАЛ-Бургас: „Снощи детето е пристигнало в коматозно състояние на територията на Спешно отделение. Веднага е хоспитализирано в Отделението по анестезиология и интензивно лечение. Проведен е скенер с данни за мозъчна контузия. Днес се извърши оперативна интервенция по повод застрашаващите хематоми, които имаше от тежката черепно-мозъчна травма. Прогнозата е изключително сериозна.“

Участъкът от велоалеята е прав и добре осветен – на пръв поглед напълно безопасен, но именно тук детето губи контрол и пада от тротинетката.

При друг инцидент в Дупница две 12-годишни момичета пострадаха, след като с електрически скутер се удариха в товарен автомобил.

„Виждали сме ги – оня ден ги виждахме… караха тротинетки лудо, доста силно и без каски, без нищо!“

Полицията често установява деца под 16 години да управляват електрически тротинетки, въпреки забраната в закона.

Митко Дачев, началник на Охранителна полиция в Районно управление – Несебър: „Отговорността основно следва да бъде към родителите. От страна на полицията като контролни органи ние следим за въведените правила и ограничения, но само по себе си това не е достатъчна мярка, за да се прекрати управлението на такива превозни средства от деца.“

Родителите на двете момичета от Дупница ще бъдат глобени с по 500 лева.

