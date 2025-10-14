БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в...
Чете се за: 02:50 мин.
Първи случай на грип у нас
Чете се за: 00:30 мин.
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако...
Чете се за: 03:47 мин.
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Иван Игов: Ако родителят не обръща внимание на детето - то се забива в телефона

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Запази

Телефонът е средството, а не причината, допълни психологът

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right

Психологът Иван Игов коментира в "Още от деня" идеята на образователния министър да има забрана за социалните мрежи за деца до 15-годишна възраст. Добре, но как точно ще стане това - попита той.

"От години се занимавам с това как дигиталните устройства въздействат на децата. И повярвайте ми, не съм срещнал нито едно сериозно проучване, което да показва, че такава зависимост има. Може би най-доброто доказателство е, че в световния здравен регистър няма такова заболяване".

Той успокои родителите, че това не е зависимост. Много родители идват при мен от такива недоказани изказвания, разказа той. На тези спекулации трябва да се сложи край и да се говори сериозно, призова психологът.

"Да, проблем има. Но проблемът на децата, които не могат да бъдат отлепени от устройствата не е в устройствата. Ако ти няма с кого да комуникираш нормално. Ако родителите не ти обръщат внимание. Ако училището е безумно скучно. Ако искаш да комуникираш с приятелите си, а по някаква причина не ти дават. Какво друго да направиш - освен да се забиеш в телефона?".

Телефонът е средството, а не причината, смята Иван Игов. Причината най-често я откривам в родителите, за съжаление, допълни психологът.

"В новото време дигиталните устройства учат като пъзел. Наслагват всички неща и ги изграждат като един образ".

Децата бягат в дигиталния свят от една реалност, която не им харесва. В повечето случаи те имат дефицити. Със забрана няма да стане, категоричен беше психологът. Трябва да бъдат подбрани социалните мрежи и родителите да обясняват на децата. Той призова да бъдем с децата си в социалните мрежи и да се учим какво можем да вземем оттам.

Според психолога проблемът с изкуствения интелект не е отговорът, който получаваш, а въпросът, който задаваш.

Вижте целия разговор във видеото

#забрана социални мрежи #иван игов #психолог

Последвайте ни

ТОП 24

Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
1
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не участвахме!
2
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не...
Шивачки от Русе сигнализират за некоректен работодател, който ги оставил месеци без заплати
3
Шивачки от Русе сигнализират за некоректен работодател, който ги...
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
4
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско
5
Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако гласуваме днес
6
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако гласуваме днес

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
3
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
4
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
5
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши
6
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички...

Още от: Здраве

Лекарите предупреждават: Потребителската такса не покрива разходите ни
Лекарите предупреждават: Потребителската такса не покрива разходите ни
482 000 българи с диабет, още 360 000 не подозират за болестта 482 000 българи с диабет, още 360 000 не подозират за болестта
Чете се за: 01:37 мин.
Хората стават все по-стресирани и тревожни, сочи глобален доклад Хората стават все по-стресирани и тревожни, сочи глобален доклад
Чете се за: 02:20 мин.
Въздушната линейка превози мъж с аневризма на гръдната аорта от Смолян до София Въздушната линейка превози мъж с аневризма на гръдната аорта от Смолян до София
Чете се за: 00:22 мин.
Първи случай на грип у нас Първи случай на грип у нас
Чете се за: 00:30 мин.
СЗО: Антибиотичната резистентност нараства бързо в световен мащаб СЗО: Антибиотичната резистентност нараства бързо в световен мащаб
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не участвахме!
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не...
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Премиерът Желязков отмени правителственото заседание Премиерът Желязков отмени правителственото заседание
Чете се за: 00:12 мин.
У нас
"Катаджиите се крият като партизани": Арести в...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Тръмп нарече Джорджа Мелони "красива", Ердоган я...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Несигурност след еуфорията в Израел и Газа: Бомбардировките...
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Тръмп и Зеленски ще се срещнат в петък
Чете се за: 04:37 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ