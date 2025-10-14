Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението

Лидерът на ДПС и парламентарната група "ДПС – Ново начало" Делян Пеевски заяви, че формацията е готова да поеме своята отговорност в управлението на страната. Това става ясно от съобщение до медиите.

"Много внимателно се запознах с позицията на лидера на ГЕРБ г-н Бойко Борисов и споделям неговата оценка, че настъпи преломен момент за управлението на България. Момент, от който зависи това дали ще имаме една стабилна и сигурна държавна власт или ще позволим на интриганти, панаирджии и мераклии да хвърлят страната в поредните предсрочни избори. И не защото се страхуваме от избори - напротив и ние го доказахме. А защото "ДПС - Ново начало" е на висотата на отговорността към хората, към държавата. И затова неизменно продължаваме да подкрепяме правителството на Росен Желязков, въпреки че нямаме нито един министър, заместник-министър или какъвто и да е пост в изпълнителната власт. ", се посочва в позицията на Делян Пеевски.

Той е съгласен с това, че има нужда от преформатиране на управлението. С ясна отговорност на всеки един от участващите политически субекти. Затова той заяви готовност да поеме своята отговорност.

"Още тези дни ще излъча преговорен екип и очаквам покана от г-н Желязков, както бе заявено от г-н Борисов в неговото изявление, както и от представителите на другите партии в управляващата конструкция за разговори. Защото, още веднъж подчертавам, за нас най-важни са хората, най-важна е България. И ще поемем тази отговорност, защото сме на прага на влизането ни в Еврозоната, на прага на приемането на първия бюджет в евро, който трябва да отговори на всички очаквания и ангажименти към хората — за по-добри възнаграждения на учители, лекари, полицаи, военни, горски служители и земеделските служби, уязвими групи, ангажименти към общините, за осигуряване на по-добър живот на хората, ангажименти към младите хора и децата, към студентите, към възрастните и социално слабите. Защото няма да оставим България в ръцете на фалшиви спасители като Радев, на лъжедемократи и виртуални измамници като ПП-ДБ, които са готови да пожертват всичко - и гражданския мир и демокрацията, в името на собствените си болни амбиции", казва Делян Пеевски в писмото до медиите.

По отношение на поста председател на Народното събрание, се посочва, че демократичната традиция е той да бъде за най-голямата политическа сила и това е ГЕРБ.