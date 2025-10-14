Спортни новини 14.10.2025 г.

Тази вечер предстои поредното тежко изпитание за футболните ни национали. България ще играе срещу Испания в мач от квалификациите за Мондиал 2026. Българският отбор допусна трето поредно поражение, губейки от Турция с 1:6 в събота, оставайки без точки. Мачът е тази вечер от 21:45 часа във Валядолид и ще се предава по БНТ 1, БНТ 3 и на сайта на БНТ.

20-годишният Джоб Белингам, брат на мегазвездата Джуд Белингам, може да се завърне в Англия. Манчестър Юнайтед проявява интерес. Той подписа с Борусия Дортмунд това лято, но е играл само 74 минути в последните 4 мача.

Лионел Меси се завърна в националния отбор на Аржентина и може да участва в приятелски мач срещу Пуерто Рико във вторник. Треньорът Лионел Скалони ще обсъди физическата му форма, преди да реши дали да го повика.

Кабо Верде се класира за Световното първенство по футбол. Тя е втората най-слабо населена страна (590 000 души), класирала се за Световно първенство след Исландия. Това е първо класиране в историята им, постигнато след победа с 3:0 над Есватини. В състава им има двама футболисти от българското първенство: Дерой Дуарте от Лудогорец и Марио Роса от Монтана, както и бившият играч на Левски Гари Родригес.

Мик Шумахер може да смени Формула 1 с Индикар. Синът на Михаел Шумахер тества кола от американските серии Индикар и се представи впечатляващо. Той кара за Rahal Letterman Lanigan Racing в Индианаполис и направи бърза обиколка още в началото.