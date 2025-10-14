БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в...
Чете се за: 02:50 мин.
Първи случай на грип у нас
Чете се за: 00:30 мин.
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако...
Чете се за: 03:47 мин.
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спортни новини 14.10.2025 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Тази вечер предстои поредното тежко изпитание за футболните ни национали. България ще играе срещу Испания в мач от квалификациите за Мондиал 2026. Българският отбор допусна трето поредно поражение, губейки от Турция с 1:6 в събота, оставайки без точки. Мачът е тази вечер от 21:45 часа във Валядолид и ще се предава по БНТ 1, БНТ 3 и на сайта на БНТ.

20-годишният Джоб Белингам, брат на мегазвездата Джуд Белингам, може да се завърне в Англия. Манчестър Юнайтед проявява интерес. Той подписа с Борусия Дортмунд това лято, но е играл само 74 минути в последните 4 мача.

Лионел Меси се завърна в националния отбор на Аржентина и може да участва в приятелски мач срещу Пуерто Рико във вторник. Треньорът Лионел Скалони ще обсъди физическата му форма, преди да реши дали да го повика.

Кабо Верде се класира за Световното първенство по футбол. Тя е втората най-слабо населена страна (590 000 души), класирала се за Световно първенство след Исландия. Това е първо класиране в историята им, постигнато след победа с 3:0 над Есватини. В състава им има двама футболисти от българското първенство: Дерой Дуарте от Лудогорец и Марио Роса от Монтана, както и бившият играч на Левски Гари Родригес.

Мик Шумахер може да смени Формула 1 с Индикар. Синът на Михаел Шумахер тества кола от американските серии Индикар и се представи впечатляващо. Той кара за Rahal Letterman Lanigan Racing в Индианаполис и направи бърза обиколка още в началото.

Последвайте ни

ТОП 24

Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
1
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не участвахме!
2
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не...
Шивачки от Русе сигнализират за некоректен работодател, който ги оставил месеци без заплати
3
Шивачки от Русе сигнализират за некоректен работодател, който ги...
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
4
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако гласуваме днес
5
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако гласуваме днес
Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско
6
Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
3
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
4
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
5
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши
6
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички...

Още от: Спорт

Спортни новини 13.10.2025 г.
Спортни новини 13.10.2025 г.
Григор Димитров вече извън Топ 30 на световната ранглиста Григор Димитров вече извън Топ 30 на световната ранглиста
Чете се за: 01:12 мин.
Симеон Николов започна тренировки с Локомотив Новосибирск Симеон Николов започна тренировки с Локомотив Новосибирск
Чете се за: 00:45 мин.
Сестрите Стоеви спечелиха турнира по бадминтон "International Challenge" в Истанбул Сестрите Стоеви спечелиха турнира по бадминтон "International Challenge" в Истанбул
Чете се за: 01:05 мин.
Карлос Насар се прибра като герой: „Мога да вдигна целия свят!“ Карлос Насар се прибра като герой: „Мога да вдигна целия свят!“
Чете се за: 01:45 мин.
България падна с 1:6 от Турция България падна с 1:6 от Турция
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не участвахме!
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Премиерът Желязков отмени правителственото заседание Премиерът Желязков отмени правителственото заседание
Чете се за: 00:12 мин.
У нас
Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
"Катаджиите се крият като партизани": Арести в...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Тръмп нарече Джорджа Мелони "красива", Ердоган я...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Несигурност след еуфорията в Израел и Газа: Бомбардировките...
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Бедственото положение и възможна евакуация в русенското село...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ