Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в...
Чете се за: 02:50 мин.
Първи случай на грип у нас
Чете се за: 00:30 мин.
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако...
Чете се за: 03:47 мин.
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Чете се за: 00:55 мин.

Лекарите предупреждават: Потребителската такса не покрива разходите ни

Чете се за: 02:50 мин.
Здравният министър отказа увеличение на таксата за джипита до юни 2026

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Няма да има промяна в потребителската такса на личните лекари поне до края на юни 2026. Това заяви днес в Габрово министърът на здравеопазването Силви Кирилов.

Припомняме, че от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари поискаха повишаване на таксата на два етапа – от ноември вместо досегашните 2,90 лева да се плаща 3,90 лева, а от догодина около 6 лева или 0,5% от минималната работна заплата.

Д-р Дарена Русинова, председател на лекарската колегия в Габрово, определя настоящата потребителска такса от 2,90 лева като крайно недостатъчна за покриване на разходите на общопрактикуващите лекари.

Д-р Дарена Русинова – председател на РЛК на БЛС – Габрово: „Тази стойност, каквато е в момента, реално съществува от 9 години. Някак си е много трудно да коментирам с колегите как техният труд ще струва 1,40 евро, а в Европа едно кафе ще струва 5 или 7 евро. Пациентите обаче и сега смятат, че посещението при лекар им излиза скъпо.“

Хората не приветстват идеята за вдигането на вноските:

„Плащаме здравни осигуровки и никъде по света няма такова плащане. Това е просто изнудване на хората, които са болни.“

„Колко пенсии вземаме… както аз лежа по болници – за кое да мисля първо?“

„Те първо гледат левчетата на масата да се сложат и после се занимават с основните работи.“

Днес здравният министър Силви Кирилов категорично заяви, че увеличение засега не се предвижда – нито на здравната осигуровка, нито на потребителската такса.

Доц. д-р Силви Кирилов – министър на здравеопазването: „Здравната вноска на този етап ние не предлагаме да бъде вдигана. Таксата при джипитата… чух един колега да казва, че министърът го е страх да участва в този разговор, но ние въвеждаме еврото от 1 януари и сме приели, че до 30 юни няма да предприемаме повишаване на таксите.“

Според д-р Русинова, това решение е очаквано, но неприемливо.

Д-р Дарена Русинова – председател на РЛК на БЛС – Габрово: „Ние сме се наслушали на обещания. Живеем и работим с идеята, че упражняваме една трудна професия и няма да ни става по-лесно.“

Лекарите все пак остават отворени за диалог.

