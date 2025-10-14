Новините 14.10.2025 г.

Акценти за деня:

У НАС

Предложение за забрана на социалните мрежи за деца под 15 години

Министърът на образованието ще предложи обществено обсъждане на идеята за забрана на достъпа до социални мрежи като Facebook, Instagramи TikTok за деца под 15-годишна възраст. Причини за обсъждането включват опасности от онлайн тормоз, фалшиви новини и интернет зависимост.

Как учениците харчат джобните си пари

В анкета питаме колко джобни получават учениците и за какво ги използват.

СВЯТ

Наводнения в Испания

Проливни дъждове, предизвикани от бурята "Алис", доведоха до наводнения в Източна Испания, особено в района на Каталуния. Издаден е червен код и предупреждение за опасност за живота. Има потопени коли и наводнени къщи.

Успешен тестов полет на Starship

Мегаракетата Starship на SpaceX успешно завърши своя 11-и тестов полет. Изстреляна от Тексас, тя навлезе в космоса и се приводни успешно в Индийския океан. По време на полета е симулирано изстрелване на сателит. SpaceX планира да използва подобрена версия на Starship за следващия полет.

Nirvana спечели делото за обложката на "Nevermind"

Федерален съд в САЩ отхвърли иска на Спенсър Елдън, бебето от обложката на албума "Nevermind" от 1991 г. Елдън твърдеше, че голото му изображение е детска порнография. Съдията постанови, че снимката няма сексуален характер и не попада в тази категория.

Рекордна диня в Латвия

Латвийски фермери отгледаха диня с тегло 46 кг. Те започнали отглеждането през април и въпреки хладното лято, постигнали впечатляващ резултат. Фермерите имат амбициозни планове да гонят рекорди над 100 кг догодина.

Бум на пазара на колекционерски фигурки и арт играчки

Световният пазар преживява безпрецедентен бум. Компании и артисти се надпреварват да създават следващия глобален хит, като една от водещите фирми очаква приходи от милиарди долари тази година.

СПОРТ

Тази вечер предстои поредното тежко изпитание за националния отбор по футбол. Те ще играят срещу Испания 21:45 ч. в квалификациите за Мондиал 2026. Отборът допусна загуба с 1:6 от Турция в предходен мач.

Джоб Белингам, 20-годишният брат на Джуд Белингам, може да се завърне в Англия. Манчестър Юнайтед проявява интерес. Футболистът не получава достатъчно игрово време в Борусия Дортмунд.

Лионел Меси се завърна в националния отбор на Аржентина и може да участва в приятелски мач срещу Пуерто Рико.

Кабо Верде се класира за Световно първенство за първи път в историята си, ставайки втората най-слабо населена държава, постигнала това. В състава има двама футболисти от българското първенство и бивш играч на Левски.

Мик Шумахер може да смени Формула 1 с Индикар. Синът на Михаел Шумахер тества кола от американските серии Индикар и се представи впечатляващо.