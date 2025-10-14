Разследват открит кокаин във Второ районно управление в Благоевград

Разследват случай с кокаин, открит във Второ полицейско управление в Благоевград. Случаят е от края на миналата седмица. Информацията, че в сградата на полицията има наркотик е подадена от обвиняем по време на разпит.

Не е ясно за какво количество става дума. Кокаинът бил открит в кухина на вратата към преходното помещение на ареста.

Разследването е под надзора на Районната прокуратура в Благоевград, откъдето ще дадат подробности утре. За момента не е ясно кой е скрил кокаина и дали има замесени полицейски служители.