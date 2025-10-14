БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Румен Радев върна за ново обсъждане в НС...
Първи случай на грип у нас
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако...
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Разследват открит кокаин във Второ районно управление в Благоевград

от БНТ , Репортер: Антония Сукалинска
У нас
Кокаинът бил открит в кухина на вратата към преходното помещение на ареста

полиция - патрулка - катастрофа
Снимка: БТА
Разследват случай с кокаин, открит във Второ полицейско управление в Благоевград. Случаят е от края на миналата седмица. Информацията, че в сградата на полицията има наркотик е подадена от обвиняем по време на разпит.

Не е ясно за какво количество става дума. Кокаинът бил открит в кухина на вратата към преходното помещение на ареста.

Разследването е под надзора на Районната прокуратура в Благоевград, откъдето ще дадат подробности утре. За момента не е ясно кой е скрил кокаина и дали има замесени полицейски служители.

#Районно управление #Благоевград #разследване #кокаин

Задържаха 19-годишен младеж за нападение над дете с пневматичен пистолет в Ямбол
Задържаха 19-годишен младеж за нападение над дете с пневматичен пистолет в Ямбол
Хванаха "Зъбчето" и "Змея" за кражба на златни накити и кола Хванаха "Зъбчето" и "Змея" за кражба на златни накити и кола
Чете се за: 01:05 мин.
ГДБОП разби група за трафик на мигранти през България (СНИМКИ) ГДБОП разби група за трафик на мигранти през България (СНИМКИ)
Чете се за: 02:02 мин.
Срутила се скална маса блокира пътя Асеновград - Смолян Срутила се скална маса блокира пътя Асеновград - Смолян
Чете се за: 01:07 мин.
След закъснение за полет: Задържаха мъж и жена, обадили се за бомба на столичното летище След закъснение за полет: Задържаха мъж и жена, обадили се за бомба на столичното летище
Чете се за: 02:40 мин.
Белгиец от колумбийски произход отглеждал канабис в Карнобат Белгиец от колумбийски произход отглеждал канабис в Карнобат
Чете се за: 01:10 мин.

Президентът Румен Радев върна за ново обсъждане в НС измененията в Закона за ДАНС
Президентът Румен Радев върна за ново обсъждане в НС измененията в...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Бедственото положение и възможна евакуация в русенското село Николово остават в сила Бедственото положение и възможна евакуация в русенското село Николово остават в сила
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Първи случай на грип у нас Първи случай на грип у нас
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Парите за здраве: Няма да се вдигат осигуровките и таксата при личните лекари Парите за здраве: Няма да се вдигат осигуровките и таксата при личните лекари
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Почина и един от вокалистите на групата ДНК след пожара в Кочани
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Израелски военни са открили огън в северната част на Газа
Чете се за: 01:40 мин.
По света
След постигнатия мир в Близкия изток: Вниманието на Доналд Тръмп...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
