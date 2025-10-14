Хладно и облачно време със слаби валежи тази седмица

Поне до края на седмицата ще остане облачно, валежите ще са предимно слаби и на отделни места, но не и в събота, когато ще вали в цялата страна. Температурите ще са сравнително ниски за втората половина на октомври. Дневните и днес ще останат без промяна - от 15° до 20°, в София – около 15°. Облачността ще е налице с малки изключения. Слабо ще превалява само на отделни места в източните и в планинските райони. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър.

Особена промяна на времето не се очаква и през следващото денонощие. Облачността ще се задържи предимно значителна. На отделни места в Източна България и в планините отново ще превали, по-значително в Родопската област. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, в София – около 7°. Максималните ще са с около градус по-ниски от днес - между 14° и 19°, в София – около 15°. Ще духа слаб северозападен, в Източна България - североизточен вятър.

Облачно ще е и по Черноморието, където много ще бъдат районите с валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Дневните температури ще са около 16°-18°. Вълнението на морето ще е е умерено - 2-3 бала.

В планините, освен че облачността ще е значителна, ще бъде и мъгливо. И там се очакват валежи, като границата между дъжд и сняг ще бъде на около 1800 метра. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури в курортите ще са от 3° на Алеко, 7-8° в Пампорово и Боровец, до 12° в Банско.

И в четвъртък ще остане облачно, със слаби превалявания отново само на отделни места в Източна България и в планините. Дневните температури ще са с около градус по-ниски, в петък слабо ще се повишат. Но от запад облачността ще се вплътни и ще започнат валежи, които през нощта срещу събота ще обхванат цялата страна. Ще продължат и в събота. Ще бъде и ветровито. Температурите ще се понижават. В неделя минималните ще са предимно между 6° и 11°, а максималните - от 12° до 17°.