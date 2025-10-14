БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако...
Чете се за: 03:47 мин.
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Хладно и облачно време със слаби валежи тази седмица

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Запази
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Поне до края на седмицата ще остане облачно, валежите ще са предимно слаби и на отделни места, но не и в събота, когато ще вали в цялата страна. Температурите ще са сравнително ниски за втората половина на октомври. Дневните и днес ще останат без промяна - от 15° до 20°, в София – около 15°. Облачността ще е налице с малки изключения. Слабо ще превалява само на отделни места в източните и в планинските райони. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър.

Особена промяна на времето не се очаква и през следващото денонощие. Облачността ще се задържи предимно значителна. На отделни места в Източна България и в планините отново ще превали, по-значително в Родопската област. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, в София – около 7°. Максималните ще са с около градус по-ниски от днес - между 14° и 19°, в София – около 15°. Ще духа слаб северозападен, в Източна България - североизточен вятър.

Облачно ще е и по Черноморието, където много ще бъдат районите с валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Дневните температури ще са около 16°-18°. Вълнението на морето ще е е умерено - 2-3 бала.

В планините, освен че облачността ще е значителна, ще бъде и мъгливо. И там се очакват валежи, като границата между дъжд и сняг ще бъде на около 1800 метра. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури в курортите ще са от 3° на Алеко, 7-8° в Пампорово и Боровец, до 12° в Банско.

И в четвъртък ще остане облачно, със слаби превалявания отново само на отделни места в Източна България и в планините. Дневните температури ще са с около градус по-ниски, в петък слабо ще се повишат. Но от запад облачността ще се вплътни и ще започнат валежи, които през нощта срещу събота ще обхванат цялата страна. Ще продължат и в събота. Ще бъде и ветровито. Температурите ще се понижават. В неделя минималните ще са предимно между 6° и 11°, а максималните - от 12° до 17°.

#хладно време #превалявания от дъжд #облачно време #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Прегазеният железничар в Мездра се разбрал с машинистите да скочи в движение от влака
1
Прегазеният железничар в Мездра се разбрал с машинистите да скочи в...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
2
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Военен камион и лек автомобил са катастрофирали на "Ботевградско шосе" в София
3
Военен камион и лек автомобил са катастрофирали на...
Шивачки от Русе сигнализират за некоректен работодател, който ги оставил месеци без заплати
4
Шивачки от Русе сигнализират за некоректен работодател, който ги...
Два влака се удариха челно в Словакия, поне 66 души са ранени
5
Два влака се удариха челно в Словакия, поне 66 души са ранени
Президентът Радев за вота в Пазарджик: Тези избори са олицетворение на превзетата държава
6
Президентът Радев за вота в Пазарджик: Тези избори са олицетворение...

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Кога ще пуснат парното в София?
3
Кога ще пуснат парното в София?
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
4
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
5
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
6
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си

Още от: Времето

Хладно за сезона време и във вторник
Хладно за сезона време и във вторник
Слабо захлаждане и облаци през следващите дни Слабо захлаждане и облаци през следващите дни
Чете се за: 02:37 мин.
Слънце, дъжд, студ - какво време ни очаква през седмицата? Слънце, дъжд, студ - какво време ни очаква през седмицата?
Чете се за: 02:15 мин.
До 20° днес, облачно ще бъде над южната половина от страната и източните райони До 20° днес, облачно ще бъде над южната половина от страната и източните райони
Чете се за: 01:52 мин.
Слаби валежи от дъжд и захлаждане през новата седмица Слаби валежи от дъжд и захлаждане през новата седмица
Чете се за: 02:12 мин.
По-често облачно и със слаби валежи през новата седмица По-често облачно и със слаби валежи през новата седмица
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско
Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Парите за здраве: Няма да се вдигат осигуровките и таксата при личните лекари Парите за здраве: Няма да се вдигат осигуровките и таксата при личните лекари
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Задържаха 19-годишен младеж за нападение над дете с пневматичен пистолет в Ямбол Задържаха 19-годишен младеж за нападение над дете с пневматичен пистолет в Ямбол
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Израелски военни са открили огън в северната част на Газа
Чете се за: 01:40 мин.
По света
След постигнатия мир в Близкия изток: Вниманието на Доналд Тръмп...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Дете е в кома след падане от електрическа тротинетка край Несебър
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако гласуваме днес
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ