Парите за здраве: Няма да се вдигат осигуровките и таксата при личните лекари

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Това увери здравният министър Силви Кирилов в Габрово

Снимка: илюстративна
Министерството на здравеопазването не предлага увеличаване на здравните осигуровки от догодина. Това заяви в Габрово министър Силви Кирилов.

Той каза още, че таксата при общопрактикуващите лекари ще остане непроменена поне до 30 юни 2026 година, въпреки приемането на еврото от 1 януари.

снимка: БТА

"Здравната вноска на този етап ние не предлагаме да бъде вдигана. Таксата при джипицата… чух един колега да казва, че министъра го е страх да участва в този разговор, но ние въвеждаме еврото от 1 януари и сме приели, че до 30 юни няма да предприемаме повишаване на таксите", поясни здравният министър.

#Силви Кирилов #такса #Общопрактикуващи лекари #здравни осигуровки

Здраве

Водещи новини

