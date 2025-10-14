Парите за здраве: Няма да се вдигат осигуровките и таксата при личните лекари

Министерството на здравеопазването не предлага увеличаване на здравните осигуровки от догодина. Това заяви в Габрово министър Силви Кирилов.

Той каза още, че таксата при общопрактикуващите лекари ще остане непроменена поне до 30 юни 2026 година, въпреки приемането на еврото от 1 януари.

снимка: БТА