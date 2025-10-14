Парите за здраве: Няма да се вдигат осигуровките и таксата при личните лекари

Това увери здравният министър Силви Кирилов в Габрово
Министерството на здравеопазването не предлага увеличаване на здравните осигуровки от догодина. Това заяви в Габрово министър Силви Кирилов.
Той каза още, че таксата при общопрактикуващите лекари ще остане непроменена поне до 30 юни 2026 година, въпреки приемането на еврото от 1 януари.
снимка: БТА
"Здравната вноска на този етап ние не предлагаме да бъде вдигана. Таксата при джипицата… чух един колега да казва, че министъра го е страх да участва в този разговор, но ние въвеждаме еврото от 1 януари и сме приели, че до 30 юни няма да предприемаме повишаване на таксите", поясни здравният министър.