След постигнатия мир в Близкия изток: Вниманието на Доналд Тръмп вече е към войната в Украйна

След постигнатото примирие в Близкия изток, вниманието на американския президент Доналд Тръмп вече е към войната в Украйна. Вашингтон и Киев потвърдиха, че в петък в американската столица Тръмп ще се срещне с украинския си колега Володимир Зеленски. За какво ще си говорят двамата лидери и кого вижда Тръмп като фактор за намиране на дипломатическо решение за Украйна…

Въпреки, че американският президент Доналд Тръмп каза, че вече се коментира втората фаза от споразумението за мир в Газа, която се отнася за управлението на ивицата, той отказа да коментира пред журналисти дали подкрепя идеята за решението с две държави.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Говоря за възстановяването на Газа. Не говоря за една държава, нито за две държави. Говорим за изграждането на територията наново. - Какви са плановете за управление на Газа? - Ще видим. Много хора харесват идеята да има само една държава. Някои предпочитат да са две. Ще видим. Не съм коментирал темата още."

Президентът Тръмп потвърди, че ще се срещне и с украинския си колега Володимир Зеленски във Вашингтон този петък. Двамата ще обсъдят продажбата на ракети с далечен обсег "Томахоук" - действие, което Кремъл определи като "ескалация", която ще развали отношенията между Вашингтон и Москва в дългосрочен план. В опитите си да постигне примирие и в Украйна, Тръмп изглежда залага на познат играч в преговорите.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Ердоган може да го направи. Той е уважаван в Русия. Не мога да ви кажа за Украйна, но Путин го уважава. Той ми е приятел. Може да видите защо. Аз се разбирам със силните личности, не със слабите. Когато НАТО има проблеми с него, те ми се обаждат да говоря с него. И винаги успяваме."

Администрацията в Анкара съобщи, че Ердоган и Тръмп са говорили по телефона и са обсъдили какви дипломатически инициативи са нужни, за да се набере скорост в преговорите за траен мир в Украйна. Ето какво каза американският държавен глава пред репортер по повод Украйна:

"Не мисля, че нещо ще ме вкара в рая. Може би не съм за там. Но направих живота по-добър за много хора. Знаете, например ако изборите от 2020 не бяха нагласени, нямаше да стане конфликтът в Украйна."

Въпреки липсата на успех в Украйна - засега, Доналд Тръмп не се отказва в дипломатическите си усилия по света - на 26 октомври американският държавен глава ще пътува за Югоизточна Азия. Очаква се в кулоарите на форума на Азиатскотихоокеанското сътрудничество да се срещне с китайския си колега Си Дзинпин.