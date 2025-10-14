БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Чете се за: 00:57 мин.

Луис де ла Фуенте: Това, че сме фаворити срещу България, която е в криза, не ни интересува

от БНТ , Репортер: Стефан Георгиев
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
В интервю за БНТ селекционерът на Испания бе категоричен, че най-важната цел пред световния шампион е да се класира за Мондиала догодина, без значение срещу какъв отбор играе.

луис фуенте
Испания приема тази вечер България в мач от световните квалификации по футбол. Мачът е с начален час 21:45 ч. и ще бъде излъчен на живо по БНТ 1, БНТ 3 и на сайта ни.

В испанския тим липсват няколко звездни играчи сред които Нико Уилямс, Родри и Фабиан Руис. С контузия е гоямата звезда Ламин Ямал от Барселона, а вчера стана ясно, че Феран Торес също няма да играе.

"Проблемите никога не са приятни за който и да било треньор. Действително имаме доста контузени играчи. Имахме и малко време за възстановяване. Ще дадем шанс на някои нови лица, но от тях ще очаквам същите резултати и представяне. Все пак следя кондиционното състояние на всеки един човек в състава ни", каза в интервю за БНТ Луис де ла Фуенте.

Селекционерът бе категоричен, че най-важната цел пред световния шампион е да се класира за Мондиала догодина, без значение срещу какъв отбор играе.

"За нас всеки двубой е една отговорност. Това, че сме в ролята на фаворити и играем срещу България, която е в криза, не ни интересува. За нас същественото е да се класираме на световното първенство догодина", коментира пред камерата на БНТ селекционерът на България.

Вижте интервюто във видеото!

