Луис де ла Фуенте: Това, че сме фаворити срещу България, която е в криза, не ни интересува

Испания приема тази вечер България в мач от световните квалификации по футбол. Мачът е с начален час 21:45 ч. и ще бъде излъчен на живо по БНТ 1, БНТ 3 и на сайта ни.

В испанския тим липсват няколко звездни играчи сред които Нико Уилямс, Родри и Фабиан Руис. С контузия е гоямата звезда Ламин Ямал от Барселона, а вчера стана ясно, че Феран Торес също няма да играе.

"Проблемите никога не са приятни за който и да било треньор. Действително имаме доста контузени играчи. Имахме и малко време за възстановяване. Ще дадем шанс на някои нови лица, но от тях ще очаквам същите резултати и представяне. Все пак следя кондиционното състояние на всеки един човек в състава ни", каза в интервю за БНТ Луис де ла Фуенте.

Селекционерът бе категоричен, че най-важната цел пред световния шампион е да се класира за Мондиала догодина, без значение срещу какъв отбор играе.

"За нас всеки двубой е една отговорност. Това, че сме в ролята на фаворити и играем срещу България, която е в криза, не ни интересува. За нас същественото е да се класираме на световното първенство догодина", коментира пред камерата на БНТ селекционерът на България.

