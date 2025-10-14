Родители алармират за проблемен ремонт на столична детска градина

За проблемен ремонт на столичната 43-а детска градина “Талант” алармират родители. Според тях, освен че изпълнителите не спазват зададените срокове, работят и с неточности, които могат да компрометират сградата в бъдеще.

Ремонтът на сградата е започнал на 20 август и до този момент не е приключил. А преди около 10 дни, децата са били и отведени от детската градина заради теч.

"Притесненията ни са свързани с това, че ремонтът, който е започнал на 20.08, се забави изключително много поради непредвидени обстоятелства. Те през цялото време идваха спокойно, защото бяха изведени в другата част на детската градина. Проблемът започна, когато не беше покрита тази част от сградата. При дъждовете явно беше изненада за изпълнителите, че ще вали доста. И тогава, в първия ден на валеж, децата още вечерта бяха с всичките си атрибути изведени и още същата вечер предразпределени в други детски градини. А седмица по-късно разпределиха и останалите децата, като протече и другата част на нашата детска градина. Заради течовете имаше доста вътрешни поражения, които в момента знаем, че ги изсушават с професионална техника и парно. Но в крайна сметка остана най-големият проблем, а именно покривът, който според доста родители не беше започнато да се работи по него, когато условията го позволяваха, тъй като започна да се полага хидроизолацията ден след големите дъждове. А спрямо специалистите, с които сме обсъждали проблема, чисто технологично не е минало необходимото време да изсъхне напълно покривът", каза Силвия Колчакова, родител. "Ние през последните две седмици почти спим в градината, всеки ден сме тук, по няколко пъти на ден, за да контролираме именно тези процеси. Искам да уточня, че самата технология на полагане на хидроизолацията не позволява тя да се полага върху мокра настилка. Така че от гледна точка на това дали покривът е позволявал да се полага тази настилка, той впрочем е запечатан там, където първоначално бяха установени големи течове, е направено така както трябва. Има и гаранционни срокове по договора, така че ние няма да позволим отклонение в качеството на първо място, защото все пак става дума за деца. целият ресурс на района е съсредоточен в този обект", коментира Димитър Божилов, кмет на район "Триадица".

Издадена е заповед децата да бъдат изведени до 24 октомври. Целта е ремонтните дейнсоти да приключат преди това.

