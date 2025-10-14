БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Родители алармират за проблемен ремонт на столична детска градина

Борислава Алексова от Борислава Алексова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Запази

Ремонтът на сградата е започнал на 20 август и до този момент не е приключил

Снимка: Pixabay
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

За проблемен ремонт на столичната 43-а детска градина “Талант” алармират родители. Според тях, освен че изпълнителите не спазват зададените срокове, работят и с неточности, които могат да компрометират сградата в бъдеще.

Ремонтът на сградата е започнал на 20 август и до този момент не е приключил. А преди около 10 дни, децата са били и отведени от детската градина заради теч.

"Притесненията ни са свързани с това, че ремонтът, който е започнал на 20.08, се забави изключително много поради непредвидени обстоятелства. Те през цялото време идваха спокойно, защото бяха изведени в другата част на детската градина. Проблемът започна, когато не беше покрита тази част от сградата. При дъждовете явно беше изненада за изпълнителите, че ще вали доста. И тогава, в първия ден на валеж, децата още вечерта бяха с всичките си атрибути изведени и още същата вечер предразпределени в други детски градини. А седмица по-късно разпределиха и останалите децата, като протече и другата част на нашата детска градина. Заради течовете имаше доста вътрешни поражения, които в момента знаем, че ги изсушават с професионална техника и парно. Но в крайна сметка остана най-големият проблем, а именно покривът, който според доста родители не беше започнато да се работи по него, когато условията го позволяваха, тъй като започна да се полага хидроизолацията ден след големите дъждове. А спрямо специалистите, с които сме обсъждали проблема, чисто технологично не е минало необходимото време да изсъхне напълно покривът", каза Силвия Колчакова, родител.

"Ние през последните две седмици почти спим в градината, всеки ден сме тук, по няколко пъти на ден, за да контролираме именно тези процеси. Искам да уточня, че самата технология на полагане на хидроизолацията не позволява тя да се полага върху мокра настилка. Така че от гледна точка на това дали покривът е позволявал да се полага тази настилка, той впрочем е запечатан там, където първоначално бяха установени големи течове, е направено така както трябва. Има и гаранционни срокове по договора, така че ние няма да позволим отклонение в качеството на първо място, защото все пак става дума за деца. целият ресурс на района е съсредоточен в този обект", коментира Димитър Божилов, кмет на район "Триадица".

Издадена е заповед децата да бъдат изведени до 24 октомври. Целта е ремонтните дейнсоти да приключат преди това.

Вижте повече в прякото включване на Борислава Алексова

#ремонт в детска градина #София #теч

Последвайте ни

ТОП 24

МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се затрудняват с проценти
1
МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се затрудняват с...
Прегазеният железничар в Мездра се разбрал с машинистите да скочи в движение от влака
2
Прегазеният железничар в Мездра се разбрал с машинистите да скочи в...
Дрогирани машинисти са прегазили мъж на гарата в Мездра
3
Дрогирани машинисти са прегазили мъж на гарата в Мездра
"Водата нахлуваше през прозорците": Момче, едва не загубило крака си при потопа в Елените, благодари на медиците
4
"Водата нахлуваше през прозорците": Момче, едва не...
Военен камион и лек автомобил са катастрофирали на "Ботевградско шосе" в София
5
Военен камион и лек автомобил са катастрофирали на...
"Всички се връщате. Войната свърши": След 738 дни в плен вече са у дома последните 20 живи заложници на Хамас (ОБЗОР)
6
"Всички се връщате. Войната свърши": След 738 дни в плен...

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Кога ще пуснат парното в София?
3
Кога ще пуснат парното в София?
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
4
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
5
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
6
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си

Още от: Регионални

Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Шивачки от Русе сигнализират за некоректен работодател, който ги оставил месеци без заплати Шивачки от Русе сигнализират за некоректен работодател, който ги оставил месеци без заплати
Чете се за: 03:12 мин.
Две 12-годишни момичета пострадаха при инцидент с електрически скутер в Дупница Две 12-годишни момичета пострадаха при инцидент с електрически скутер в Дупница
Чете се за: 02:07 мин.
Ограничават движението по АМ "Тракия" в участък край Ямбол Ограничават движението по АМ "Тракия" в участък край Ямбол
Чете се за: 00:40 мин.
Раздават 60 хиляди литра вода от Държавния резерв на жителите на Свети Влас Раздават 60 хиляди литра вода от Държавния резерв на жителите на Свети Влас
Чете се за: 00:47 мин.
Окръжният съд в Хасково ще гледа дело за отстраняване на кмета на Минерални бани Окръжният съд в Хасково ще гледа дело за отстраняване на кмета на Минерални бани
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Реакциите на световните лидери след примирието между Израел и Хамас
Реакциите на световните лидери след примирието между Израел и Хамас
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Раздават 60 хиляди литра вода от Държавния резерв на жителите на Свети Влас Раздават 60 хиляди литра вода от Държавния резерв на жителите на Свети Влас
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Празнуваме Петковден Празнуваме Петковден
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Ограничават движението по АМ "Тракия" в участък край Ямбол
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Руска атака в Харков удари болница и спря тока на три квартала
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Хиляди полети в Белгия ще бъдат отменени днес заради национална стачка
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Хладно за сезона време и във вторник
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ