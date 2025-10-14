БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шивачки от Русе сигнализират за некоректен работодател, който ги оставил месеци без заплати

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Русе
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Сигналите срещу шивашката фирма в Инспекцията по труда са повече от 10 и засягат близо 50 души

шивачки русе сигнализират некоректен работодател оставил месеци без заплати
Близо петдесет русенски шивачки сигнализираха в БНТ, че некоректен работодател ги е оставил без заплати. Жените с месеци напразно очаквали да се разплатят със собственичката на шивашката фирма и накрая подали жалба в Инспекцията по труда.

Едноличен собственик на дружеството е Светослав Рачев, но на практика бизнесът се управлява изцяло само от неговата майка, Нели Радева, разказват ощетените работнички.

Искра Иванова: "Не ми бяха изплатени две заплати и половина. Част от февруари и за март и април. Също и отпуска не ми беше изплатена. Всички съботи съм работила. Извънредни часове съм работила.

На колко ви осигуряваше?

На 4 часа".

Снежинка Недялкова: "Договорът беше на два часа, защото съм пенсионер. А работех по цял ден".

Елена Димитрова: "За всичко разчитаме само на моя съпруг, който работи. Но с една заплата, да ви кажа честно, и с едни детски е много трудно да се живее".

Андрияна Йордановаа: "Нели Радева казва, нямам заплати, не ми се занимава с вас, напуснете офиса".

Собственичката на шивашката фирма не даде нито един конкретен отговор на въпросите ни.

"Кога ще им издължите заплатите, госпожо Радева?

Нели Радева - собственик на фирмата: Аз това не мога да го кажа, защото фирмата вече не съществува и в момента институциите се занимават с фалита.

Защо няма пари за тези хора?

Нели Радева - собственик на фирмата: Това е много дълга тема. В момента не мога да разговарям толкова дълго.

Знаете ли колко трудно живеят?

Нели Радева - собственик на фирмата: Вие мислите ли, че аз живея лесно".

Сигналите срещу шивашката фирма в Инспекцията по труда са повече от 10 и засягат близо 50 души. След извършената проверка, многократните предписания на инспекторите не били изпълнени и заплати не били дадени. Вече е започнало производство по обявяване на фирмата в несъстоятелност.

"В момента, в който дружеството бъде обявено в несъстоятелност и това решение бъде вписано, те могат да инициират пред Националния осигурителен институт правото си да получат обезщeтение от фонда за гарантиране вземанията на работниците при несъстоятелност", каза Ирена Николаева, директор на Инспекция по труда – Русе.

Това засега е единствената надежда тези жени да получат някакви пари. За съжаление обаче българското законодателство не пречи на един некоректен работодател след фалита да си открие нова фирма. Така през нея може спокойно да продължи да не дава заплати.

