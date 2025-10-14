България с тежко гостуване на безгрешна Испания

Поредното тежко изпитание за българския национален отбор по футбол предстои тази вечер.

България се изправя срещу Испания в мач от квалификациите за Мондиал 2026. Двубоят е във Валядолид от 21:45 часа и ще бъде предаван пряко по БНТ 1, БНТ 3 и на сайта ни.

Селекцията на Александър Димитров допусна една от най-унизителните загуби на свой терен, като отстъпи от Турция с 1:6 в събота. Това бе трето поредно поражение за нас в световните квалификации и оставаме твърдо на дъното с 0 точки и голова разлика 1:12.

След загубата стана ясно и че двама от националните състезатели на тима отпадат. Димитров няма да може да разчита на Лукас Петков и Иван Турицов. На тяхно място бе повикан Мартин Георгиев от Славия. Най-вероятно Илия Груев ще започне като титуляр в центъра на терена, след като изненадващо полузащитникът на Лийдс не записа и минута срещу Турция.

"Въпреки многото липси, аз съм сигурен, че Испания ще излезе с най-доброто. Въпреки многото липси, те имат достатъчно голяма взаимозаменяемост. Знам, че ще играят с най-доброто, което имат, няма да правят ротации, за да вземат най-доброто като точков актив“, заяви Александър Димитров на пресконференцията преди мача.

"Наясно сме, че ще ядеме много шамари в тези квалификации, наясно сме къде се намираме, но с работата с играчите искаме те да дават най-доброто от моментните им способности. Имаше позитивни неща в тяхното представяне, гледаме как да се фокусираме повече върху тях, за да излезем от психологическата нестабилност, в която изпаднахме след мата и по време на второто полувреме", обясни той.

"Първо работихме върху физическото и психологическото възстановяване на играчите, защото не заслужавахме такава загуба. Това ми е най-голямата загуба до сега в моята практика. И това бяха нещата, върху които трябваше да работим с играчите", каза още Димитров.

"Не е приятно и може би е недопустимо да получаваме голове за доста кратък кратък период от време. Треньорите ясно ни казаха тези дни след мача, върху кое трябва да работиме, върху кое трябва да подобриме, за да избегнем тези голове в следващите мачове. Мисля, че когато те считат за аутсайдер, най-важното е да играеш като отбор. В моментите, когато другите отбори, които имат по-голяма класа те притискат да западеш спокойствие и самообладание. И когато имаш по-малко шансове от тях, да успееш да се възползваш", обясни и Ивайло Чочев.

От своя страна Испания спечели срещу грузинците с 2:0 у дома преди 3 дни. Домакините имат +11 голова разлика и нито един допуснат гол до момента.

В испанския тим липсват няколко звездни играчи сред които Нико Уилямс, Родри и Фабиан Руис. С контузия е гоямата звезда Ламин Ямал от Барселона, а вчера стана ясно, че Феран Торес също няма да играе.

"Проблемите никога не са приятни за който и да било треньор. Действително имаме доста контузени играчи. Имахме и малко време за възстановяване. Ще дадем шанс на някои нови лица, но от тях ще очаквам същите резултати и представяне. Все пак следя кондиционното състояние на всеки един човек в състава ни. За нас всеки двубой е една отговорност. Това, че сме в ролята на фаворити и играем срещу България, която е в криза, не ни интересува. За нас същественото е да се класираме на световното първенство догодина", коментира пред камерата на БНТ селекционерът на България.

Луис де ла Фуенте ще разчита на Дани Вивиан от Атлетик (Билбао), който ще излезе като централен защитник. Той ще си партнира с Робин Льо Норман от Атлетико Мадрид в центъра на испанската отбрана. Маркос Йоренте ще играе на позицията десен бек, докато Алехандро Грималдо ще бъде отляво. На вратата най-вероятно ще започне Унай Симон, но не бива да се изключва и Давид Рая.

В халфовата линия Мартин Субименди ще се стреми да помага на защитата, а до пред него Педри и Алекс Баена ще имат ангажименти в креативната игра. За Баена това ще бъде мач номер 12.

Междувременно се очаква атаката да бъде ръководена от Хорхе де Фрутос, Хесус Родригес и Борха Иглесиас.

Френска съдийска бригада ще ръководи мача Испания и България. Главен арбитър ще бъде Вили Делажо, а негови асистенти по линиите ще са Ерван Финжан и Брис Парине льо Телие. Четвъртият съдия е Жереми Пиняр. ВАР системата ще бъде под контрола на Денис Йохан Хиглер от Нидерландия и Ян Ботерберг от Белгия.

Гледайте Испания - България във вторник вечер от 21:45 ч. пряко по БНТ 1 и БНТ 3!

Студиото ни започва в 21:00.

Вижте още в прякото включване на Стефан Георгиев в "Денят започва".