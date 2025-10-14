Ограничават движението по АМ "Тракия" в участък край Ямбол

Днес от 8:00 часа до 8:00 часа на 16 октомври движението по участък от пътя Зимница – Ямбол при пътен възел "Зимница" на автомагистрала „Тракия“ ще се осъществява двупосочно в една лента. Трафикът ще се регулира със светофарна уредба.

Времената промяна е заради продължаващия ремонт по 200-метров участък от пътната връзка. Дейностите не засягат движението по самата магистрала.

Ремонтът на настилката при пътния възел започна на 25 септември. Досега трафикът преминаваше в платното за Ямбол при ограничение на скоростта до 60 км/час.