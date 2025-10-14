БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия...
Цените на храните: На места надценките стигат до 90%
Задействат BG-Alert заради очаквани валежи в района на...
Взривове са предшествали пожара в "Стомана...
Хладно за сезона време и във вторник

У нас
Облачността над страната ще се задържи предимно значителна, със слаби превалявания на места в източните и планинските райони. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има преди обяд над Югозападна България. Вятърът ще е слаб до умерен от северозапад. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните - между 15° и 20°. В София минималната температура ще бъде около 7°, максималната - около 15°.

По Черноморието облачността ще е значителна, на места с валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 11° и 14°, а максималните - от 16° до 18°. Температурата на морската вода е 18° - 19°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините облачността ще е предимно значителна и на места ще има слаби превалявания от дъжд, над около 2400 метра - от сняг. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има преди обяд над масивите в Югозападна България. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10°, на 2000 метра - около 4°.

В сряда и четвъртък облачността ще е разкъсана, на места в Източна България и планините ще има и слаби валежи от дъжд. Вятърът ще отслабне и постепенно ще се ориентира от североизток, после от изток. Температурите слабо ще се понижат.

В петък облачността от запад ще се увеличи и след обяд ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток, в източната половина от страната ще се усили, а дневните температури слабо и за кратко ще се повишат.

През нощта срещу събота ще превали и в останалата част от страната.

В събота ще преобладава облачно време. След временно спиране на валежите, по-късно от запад на изток отново ще превали. Минималните температури ще са по-високи, но максималните ще тръгнат надолу.

#времето #прогноза за времето

Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за опасни количества дъжд
Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за опасни количества дъжд
Понижение на температурите и опасност от слани в понеделник Понижение на температурите и опасност от слани в понеделник
Хладно за сезона и в следващите дни Хладно за сезона и в следващите дни
Хладно и облачно време със слаби валежи тази седмица Хладно и облачно време със слаби валежи тази седмица
Слабо захлаждане и облаци през следващите дни Слабо захлаждане и облаци през следващите дни
Слънце, дъжд, студ - какво време ни очаква през седмицата? Слънце, дъжд, студ - какво време ни очаква през седмицата?
Нестабилни в единството: Ще има ли прегрупиране на играчите във властта? (ОБЗОР)
Нестабилни в единството: Ще има ли прегрупиране на играчите във...
У нас
Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за опасни количества дъжд Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за опасни количества дъжд
У нас
Цените на храните: На места надценките стигат до 90% Цените на храните: На места надценките стигат до 90%
У нас
Урсула фон дер Лайен към РСМ: Трябва да направите договорената конституционна промяна Урсула фон дер Лайен към РСМ: Трябва да направите договорената конституционна промяна
По света
Газа в очакване на хуманитарна помощ: Израел продължава да не...
По света
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия багерист при...
У нас
Млади лекари символично "погребаха" бъдещето си пред...
У нас
Енергийната война между Киев и Москва става все по-интензивна
По света
