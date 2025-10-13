БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Де ла Фуенте: Имаме състав от фантастични играчи и който и да излезе, е на изключително ниво

Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
Старши треньорът на Испания беше попитан и как върви полемиката с Барселона и други клубове, които се оплакват от контузии на основните футболисти.

Луис де ла Фуенте
Снимка: БТА
Старши треньорът на Испания Луис де ла Фуенте планира масивни ротации утре в четвъртата световна квалификация, като заяви на пресконференцията си днес, че иска да разпредели усилията и да поддържа висока мотивация срещу тима на България, който се затруднява след загубата с 6:1 от Турция. Освен това "лъвовете" са без победа от повече от десет месеца и това беше подчертано на пресконференцията.

Европейските шампиони са без загубена точка в група Е и не са допуснали гол в трите срещи до момента. България е на дъното без актив и само с 1 вкаран гол, но дошъл при поражението с 1:6 в събота.

"Имаме състав от фантастични играчи и който и да излезе, е на изключително ниво. Имам представа за отбора, който ще изложа срещу България“, започна Де ла Фуенте.

Испанците тренираха рано сутринта в 11:00 часа днес, но треньорът реши да даде пресконференцията си вечерта, за да бъде достъпен и за българските медии.

"В този отбор няма безплатни неща. Имаме много конкурентен отбор. Нашата отговорност е да продължим да печелим, момчетата са много гладни за успехи. Утре най-накрая можем да подготвим едно евентуално класиране“, продължи той.

Де ла Фуенте беше попитан и как върви полемиката с Барселона и други клубове, които се оплакват от контузии на основните футболисти. Общо девет играчи на Испания няма да вземат участие в утрешната среща, начело с Ламин Ямал, а днес отпадна и Феран Торес.

"Винаги се грижим максимално за здравето на нашите играчи, винаги сме го правили. Ден след мач в лигата, за съжаление, играчи се контузват и става точно, когато са в националния отбор. Такива са обстоятелствата във футбола. Специално за Феран Торес - няма контузия, просто е леко неразположение, но утре се нуждаем от всички играчи на 100 процента. Решихме, че Феран ще си почине и ще се възстанови възможно най-скоро“, заяви специалистът.

Срещата от група Е по пътя към световното първенство е във вторник, 14 октомври, от 21:45 часа на стадион "Хосе Сория" във Валядолид.

БНТ ще излъчи световната квалификация Испания - България

#Световно първенство по футбол 2026 г. #Световни квалификации по футбол в зона Европа #Национален отбор на Испания по футбол #Луис де ла Фуенте

