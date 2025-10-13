БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Макрон отхвърли призивите за оставка в деня на встъпването на новото правителство

По света
Кабинетът на премиера Льокорню ще се изправи пред два вота на недоверие, докато социалистите обвързват подкрепата си с пенсионната реформа и данъците за милиардерите

Френският президент Еманюел Макрон отхвърли призивите за оставка в деня, в който встъпи в длъжност новото правителство на преназначения премиер Себастиан Льокорню.

Съдбата на кабинета зависи от два вота на недоверие, внесени днес от радикалните десница и левица. Социалистите като балансьор още обвързват позицията си с искане към Макрон да оттегли спорна пенсионна реформа и да обложи милиардерите. Гласуването вероятно ще бъде в четвъртък, кабинетът трябва да представи бюджет до сряда. На първото заседание премиерът призова министрите си да "оставят егото си настрана" за да "преодолеят политическата криза". Целта му е страната да има бюджет до края на годината. Предаването на властта премина в мрачна обстановка без медии и гости, отбелязва Фрйанс прес.

