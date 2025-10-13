Александър Димитров: Ще се опитаме да имаме друго лице

Селекционерът на българския национален отбор по футбол Александър Димитров демонстрира завидна увереност преди четвъртия мач в група Е на световните квалификации. Утре от 21:45 часа българите гостуват на европейския шампион Испания в може би най-трудния си мач от доста години насам.

БНТ ще излъчи световната квалификация Испания - България

Ситуацията в българския лагер е доста сложна, тъй като все още няма спечелена точка. Тимът започна с две поражения с по 0:3 от Испания и Грузия през септември, а преди три дни в събота отстъпи с 1:6 на Турция.

"И двете неща не са лесни – и да вдигнем отбора, и да ги подготвим за утрешния мач. Но работим, ще се опитаме да имаме друго лице. Работихме върху физическото и психологическото възстановяване на играчите. Защото не заслужавахме такава загуба (1:6 от Турция). Лично за мене това е най-голямата ми загуба в моята практика. И това бяха нещата, върху които трябваше да работим. От днес след обяд започнахме и тактически да подготвяме отбора за срещата с най-добрия отбор в света. Но съм оптимист, аз и моят екип, знаем с какво се захващаме. След всяко лошо време идва и хубавото време“, започна Димитров. "Въпреки многото липси, аз съм сигурен, че Испания ще излезе с най-доброто. Въпреки многото липси, те имат достатъчно голяма взаимозаменяемост. Знам, че ще играят с най-доброто, което имат, няма да правят ротации, за да вземат най-доброто като точков актив“, обясни той.

На въпрос какъв резултат очаква, треньорът каза: "Резултатът е важен при всички положения. Искаме да избягаме от това, което се случи в събота. По-скоро като игра, поведение, игровото самочувствие, можем да дадем повече от мача с Турция. Има къде да се изграждат тези футболисти и да се развиват, особено в офанзивен план. Наясно сме, че излизаме срещу най-добрия отбор в света и ще се постараем да играем на върха на възможностите си."

Eдинственият българин, който играе в английската Висша лига – Илия Груев, не взе участие в първата среща от двете през октомври и логично въпросът беше дали този път ще играе.

"Когато говорим по този въпрос, трябва да се знае, че се готвим за двата мача. Не значи, че като в първата среща не е играл, и сега няма да играе. За втората среща водещото е кой е възстановен и кой не е", посочи националният селекционер.

Защитникът Виктор Попов си вкара автогол при поражението от турците още в началото на второто полувреме и направи резултата 1:2. Тъй като Иван Турицов е с контузия, участието и утре на Попов се оказва доста вероятно. Предвид това, Димитров обясни и какво е положението с него.