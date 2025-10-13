Край на кризата със заложниците - какви са следващите етапи?

Край на кризата със заложниците - всички 20 оцелели вече са със своите близки. При семействата си са и 1968 палестинци - и затворници, и задържани по време на войната. А американският президент Доналд Тръмп обяви от Египет, че денят бележи нова зора за Близкия Изток.

Нова зора, но все още не знаем какво ще донесе новият ден. 251 бяха общо заложниците, които Хамас взе на 7-ми октомври преди две години.

Първите 105 бяха освободени 50 дни след началото на войната, когато беше и първото примирие. У дома се върнаха и 240 палестинци. Но оръжията замлъкнаха само за седмица, а после и войната се разшири и до южна Газа.



Второ примирие дойде след дълго чакане - на 19 януари тази година и продължи 6 седмици. До началото на март се завърнаха 33 заложници, 8 от тях вече убити. Освободени бяха и 1800 палестинци. Но последва блокада за хуманитарната помощ и глад в Ивицата.



И за третото примирие се казват големи и тежки думи - войната свърши, това е нова ера. И все пак по силата на споразумението Хамас трябваше да върне освен 20 оцелели заложници, и телата на още 28 убити израелци - 27 пленени от Хамас и войник загинал в Газа през 2014 година. От палестинската групировка обявиха, днес, че връщат телата едва на 4 заложника.

Нямаше я познатата ни от предишното споразумение показност и церемониите за размяна в присъствие на бойци на Хамас. От групировката са издали заповед на жителите на Ивицата да не публикуват снимки от движението на конвоите със заложници, охранявани от така наречения "Отряд Сянка" - военно крило на Хамас, което пази заложниците. И палестинците не получиха това, което искаха първоначално. Освободени бяха повече от договорените 1950 палестинци.

Но сред тях не бяха най-знаковите палестински герои - Маруан Баргути от Фатах, който е единственият, който заплашва властта на палестинския президент Махмуд Абас. В затвора остават и двамата палестинци, излежаващи доживотни присъди - лидерът на Народния фронт за освобождение на Палестина - Ахмад Саадат и знаковия Хасан Саламе от Хамас.

И ако има ден, който наистина да показва как изглежда мирът и щастието - то днешният беше такъв и за Израел, и за Газа.

Примирието е факт, но не и мирът. Сега дипломацията и световните лидери трябва да постигнат още по-трудната задача - да договорят втората фаза от мирния план на Доналд Тръмп. Какво предвижда тя и какви са дипломатическите усилия?

Един от най-важните дни за световния мир през последния половин век - така Съединените щати обобщиха събитията от Близкия изток днес. След емоционално посрещане в изарелския парламент Кнесета, Тръмп вече е в Египет, където заедно с още 20 световни лидери започват преговорите по втората фаза - как ще се управлява Газа. В Египет не са нито Хамас, нито пък израелския премиер Бенямин Нетаняху, но пък там е палестинският президент Махмуд Абас.

И докато в Египет лидерите решават бъдещето на Ивицата, вече се появяват съобщения от Газа, че Хамас се опитва да установи контрол върху териториите, от които се изтегли израелската армия. Разпространени бяха видеа с бойци на групировката, които публично наказват техни противници. Съобщава се и за сблъсъци между Хамас и влиятелен клан в град Газа. Очевидно хаосът не е овладян.





Сега израелската армия контролира 53% от територията на Газа, предстоят още две фази на изтегляне според плана на Тръмп. За нарушения на примирието ще следят Съединените щати, Египет, Катар, Турция и Обединените арабски емирства. Хамас няма да играе роля в управлението на ивицата, а членовете на групировката ще могат да отидат в друга държава или ще получат амнистия, ако се придържат към принципа на мирно съжителство. Нито един палестинец няма да е принуден да напуска Газа, ще могат да се върнат и всички, които желаят. Но при какви условия Хамас ще се разоръжава, какви са фазите за възстановяване на Ивицата - всичко това предстои да бъде договаряно. И най-важното - мирният план на Тръмп не дава ясен и категоричен хоризонт за създаването на независима Палестина.