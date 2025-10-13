БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ИТН оттегли спорния законопроект за личните данни
Чете се за: 01:45 мин.
МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се...
Чете се за: 04:50 мин.
Израелското посолство у нас изрази облекчение след...
Чете се за: 02:07 мин.
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна,...
Чете се за: 03:45 мин.
Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Край на кризата със заложниците - какви са следващите етапи?

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 06:10 мин.
По света
Запази
кризата заложниците следва
Снимка: БТА
Слушай новината

Край на кризата със заложниците - всички 20 оцелели вече са със своите близки. При семействата си са и 1968 палестинци - и затворници, и задържани по време на войната. А американският президент Доналд Тръмп обяви от Египет, че денят бележи нова зора за Близкия Изток.

Нова зора, но все още не знаем какво ще донесе новият ден. 251 бяха общо заложниците, които Хамас взе на 7-ми октомври преди две години.

Първите 105 бяха освободени 50 дни след началото на войната, когато беше и първото примирие. У дома се върнаха и 240 палестинци. Но оръжията замлъкнаха само за седмица, а после и войната се разшири и до южна Газа.


Второ примирие дойде след дълго чакане - на 19 януари тази година и продължи 6 седмици. До началото на март се завърнаха 33 заложници, 8 от тях вече убити. Освободени бяха и 1800 палестинци. Но последва блокада за хуманитарната помощ и глад в Ивицата.


И за третото примирие се казват големи и тежки думи - войната свърши, това е нова ера. И все пак по силата на споразумението Хамас трябваше да върне освен 20 оцелели заложници, и телата на още 28 убити израелци - 27 пленени от Хамас и войник загинал в Газа през 2014 година. От палестинската групировка обявиха, днес, че връщат телата едва на 4 заложника.

Нямаше я познатата ни от предишното споразумение показност и церемониите за размяна в присъствие на бойци на Хамас. От групировката са издали заповед на жителите на Ивицата да не публикуват снимки от движението на конвоите със заложници, охранявани от така наречения "Отряд Сянка" - военно крило на Хамас, което пази заложниците. И палестинците не получиха това, което искаха първоначално. Освободени бяха повече от договорените 1950 палестинци.

Но сред тях не бяха най-знаковите палестински герои - Маруан Баргути от Фатах, който е единственият, който заплашва властта на палестинския президент Махмуд Абас. В затвора остават и двамата палестинци, излежаващи доживотни присъди - лидерът на Народния фронт за освобождение на Палестина - Ахмад Саадат и знаковия Хасан Саламе от Хамас.

И ако има ден, който наистина да показва как изглежда мирът и щастието - то днешният беше такъв и за Израел, и за Газа.

Примирието е факт, но не и мирът. Сега дипломацията и световните лидери трябва да постигнат още по-трудната задача - да договорят втората фаза от мирния план на Доналд Тръмп. Какво предвижда тя и какви са дипломатическите усилия?

Един от най-важните дни за световния мир през последния половин век - така Съединените щати обобщиха събитията от Близкия изток днес. След емоционално посрещане в изарелския парламент Кнесета, Тръмп вече е в Египет, където заедно с още 20 световни лидери започват преговорите по втората фаза - как ще се управлява Газа. В Египет не са нито Хамас, нито пък израелския премиер Бенямин Нетаняху, но пък там е палестинският президент Махмуд Абас.

И докато в Египет лидерите решават бъдещето на Ивицата, вече се появяват съобщения от Газа, че Хамас се опитва да установи контрол върху териториите, от които се изтегли израелската армия. Разпространени бяха видеа с бойци на групировката, които публично наказват техни противници. Съобщава се и за сблъсъци между Хамас и влиятелен клан в град Газа. Очевидно хаосът не е овладян.



Сега израелската армия контролира 53% от територията на Газа, предстоят още две фази на изтегляне според плана на Тръмп. За нарушения на примирието ще следят Съединените щати, Египет, Катар, Турция и Обединените арабски емирства. Хамас няма да играе роля в управлението на ивицата, а членовете на групировката ще могат да отидат в друга държава или ще получат амнистия, ако се придържат към принципа на мирно съжителство. Нито един палестинец няма да е принуден да напуска Газа, ще могат да се върнат и всички, които желаят. Но при какви условия Хамас ще се разоръжава, какви са фазите за възстановяване на Ивицата - всичко това предстои да бъде договаряно. И най-важното - мирният план на Тръмп не дава ясен и категоричен хоризонт за създаването на независима Палестина.

#Хамас #Израел #примирие

Последвайте ни

ТОП 24

Взрив пред сградата на полицейското управление в Дупница
1
Взрив пред сградата на полицейското управление в Дупница
МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се затрудняват с проценти
2
МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се затрудняват с...
Добромир Жечев в предаването "Зала на славата"
3
Добромир Жечев в предаването "Зала на славата"
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна, реката е стеснена заради основите на хотел "Негреско"
4
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна, реката е...
При 100% обработени протоколи: ДПС побеждава в частичните местни избори за общински съвет на Пазарджик
5
При 100% обработени протоколи: ДПС побеждава в частичните местни...
Дрогирани машинисти са прегазили мъж на гарата в Мездра
6
Дрогирани машинисти са прегазили мъж на гарата в Мездра

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Кога ще пуснат парното в София?
3
Кога ще пуснат парното в София?
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
4
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
5
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
6
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си

Още от: Близък изток

Доналд Тръмп в Израел и Египет: Какво следва на полето на дипломацията?
Доналд Тръмп в Израел и Египет: Какво следва на полето на дипломацията?
На свобода: "Хамас" освободи заложниците, Израел върна стотици палестински затворници на Западния бряг На свобода: "Хамас" освободи заложниците, Израел върна стотици палестински затворници на Западния бряг
Чете се за: 04:00 мин.
"Разпитван е с насилие и брутален линч": Каква е историята на Матан Ангрест - освободеният от Хамас израелско-български гражданин? "Разпитван е с насилие и брутален линч": Каква е историята на Матан Ангрест - освободеният от Хамас израелско-български гражданин?
Чете се за: 05:00 мин.
Доналд Тръмп направи обръщение в израелския парламент Доналд Тръмп направи обръщение в израелския парламент
Чете се за: 04:07 мин.
На полето на дипломацията - Тръмп от Израел до Шарм ел-Шейх На полето на дипломацията - Тръмп от Израел до Шарм ел-Шейх
Чете се за: 03:30 мин.
"Всички се връщате. Войната свърши": След 738 дни в плен вече са у дома последните 20 живи заложници на Хамас (ОБЗОР) "Всички се връщате. Войната свърши": След 738 дни в плен вече са у дома последните 20 живи заложници на Хамас (ОБЗОР)
Чете се за: 04:20 мин.

Водещи новини

Регионалният министър Иван Иванов: Казусът с Елените не се задълбочава
Регионалният министър Иван Иванов: Казусът с Елените не се задълбочава
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Карлос Насар: Тази година нямах подкрепа от федерацията Карлос Насар: Тази година нямах подкрепа от федерацията
Чете се за: 03:27 мин.
Спорт
"Разпитван е с насилие и брутален линч": Каква е историята на Матан Ангрест - освободеният от Хамас израелско-български гражданин? "Разпитван е с насилие и брутален линч": Каква е историята на Матан Ангрест - освободеният от Хамас израелско-български гражданин?
Чете се за: 05:00 мин.
По света
Прегазеният железничар в Мездра се разбрал с машинистите да скочи в движение от влака Прегазеният железничар в Мездра се разбрал с машинистите да скочи в движение от влака
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
"Всички се връщате. Войната свърши": След 738 дни в плен...
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Военен камион и лек автомобил са катастрофирали на...
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Президентът Радев за вота в Пазарджик: Тези избори са олицетворение...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Доналд Тръмп направи обръщение в израелския парламент
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ