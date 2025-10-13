Карлос Насар: Тази година нямах подкрепа от федерацията

Трикратният световен шампион Карлос Насар бе специален гост в предаването на БНТ "Още от деня". 21-годишният тежкоатлет триумфира на първенството на планетата във Фьорде преди броени дни, с което се качи на световния връх във вдигането на тежести за трети път в своята кариера, при това в трета различна категория.

Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си

Насар коментира пътя си към най-високото стъпало в своя спорт, преминавайки през всички върхове и падения. Той засегна и обтегнатите си отношения с Българската федерация по вдигане на тежести (БФВТ), като разкри, че тази година не е получавал никакви средства за своята подготовка.

"Моят успех ми е струвал доста предателства и съсипани отношения. Струвал ми е доста труд и пот в залата. Струвал ми е доста лишение. В крайна сметка се радвам, че съм успял да намера близки хора, на които мога да вярвам. Близки хора, които ги интересува в действителност как се чувствам и дали съм добре", заяви Насар.

"Несполуката ме мотивира. Има хиляди хора, които не са се проваляли никога, защото не са опитвали въобще. Несполуката те учи, а отделно на мен са се случвали и доста несправедливости. Но това е най-голямата мотивация за мен", добави олимпийският шампион от Париж 2024.

"Честно казано, тази година не съм имал подкрепа от федерацията. Макар и да се твърди обратното, аз не съм получавал заплата. По-големият проблем е, че не ми се подсигуряват средства за моите подготовки, които са доста скъпи. На мен ми се правят постоянно изследвания, работя с кондиционен треньор, треньор по щанги, личен треньор, масажист в щаба. Благодарение на моите спонсори, всички тези средства се покриват и отделно всички тези хора, като заминавам на състезания, пътуват заедно с мен. Условията в залите за вдигане на тежести в България са много зле, благодарение на предишните правителства", разкри той. "Не съм обиден, но това нещо трябва да се промени, защото разбирам, че това може да е просто от нехайство. Те не смятат важни неща, че са чак толкова важни, а всъщност на тях се крепи успеха. Аз имам предложен договор, но той е просто абсурден", добави 21-годишният българин.

Насар сподели целите си и за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г, където ще защитава титлата си от Париж 2024.

"В САЩ не отиваме за нищо по-малко от златен медал, така че се подготвяме здраво, обещано е. Надяваме се Господ да е с нас отново и да ни пази здрави, за да можем да бъдем и успешни", завърши Карлос Насар.

Вижте цялото интервю във видеото!