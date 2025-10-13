Край на войната в Газа и заложническата криза

Край на войната в Газа и на заложническата криза. "Хамас" върна 20 заложници, включително българския гражданин Матан Ангрест. Организацията ще върне и телата на 28 пленени. В замяна Израел трябва да освободи около 2000 палестински затворници и задържани.

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че войната е приключила. Той кацна в Израел след освобождаването на първите заложници и предстои да подпише споразумение за прекратяване на огъня в Шарм ел-Шейх, Египет. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи момента като "исторически".