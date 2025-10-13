Новините 13.10.2025 г.

Акценти за деня:

ОБРАЗОВАНИЕ

Национално входно ниво по математика (6 клас)

Средните резултати са изключително лоши, със средна оценка 3.42. Учениците срещат трудности с практически и геометрични задачи, както и с проценти, но се справят добре с извличане и тълкуване на данни от диаграми. В изследването са участвали близо 48 000 ученици.

Световен шампион по скоростна умствена калкулация

Калоян Гешев, ученик от 9. клас на частна математическа гимназия в София, стана световен шампион по скоростна умствена калкулация за ученици до 19 години. Той е четирикратен световен математически шампион.

СВЯТ

Нови правила за граничен контрол в ЕС

В сила влиза системата "вход-изход" за граждани на трети страни, влизащи в Шенгенското пространство. Тя предвижда събиране на биометрични данни чрез специални устройства вместо подпечатване на паспорти. Целта е улесняване на откриването на чужденци без право на престой и разкриване на измами с документи.

Край на войната в Газа и заложническата криза

Беше обявено прекратяване на конфликта и освобождаване на 20 заложници, включително българския гражданин Матан Ангрест. "Хамас" ще върне и телата на 28 пленени. В замяна Израел трябва да освободи около 2000 палестински затворници и задържани. Американският президент Доналд Тръмп пристигна в Израел преди да отпътува за Шарм ел-Шейх, където ще бъде подписано споразумението за прекратяване на огъня.

Последици от сушата в езерото Ван, Турция

Нивото на езерото е спаднало рязко, превръщайки бивши водни площи в суха земя. Фермерите използват новите равнини за засаждане на посеви, а пастирите – за паша. Фламингите търсят нови места за хранене.

КУЛТИУРА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Бургаският зоопарк с ново попълнение

Родено е сладко бебе алпака, дружелюбно и интелигентно животно, чиято вълна е сред най-фините естествени влакна.

MTV спира музикалните си канали във Великобритания

След близо 40 години, от 31 декември MTV ще излъчва само основния си HD канал с риалити формати. Решението отразява промяна в зрителските навици, тъй като музикалните видеоклипове вече се гледат основно в YouTube и социалните мрежи.

Нова книга на Лайънъл Ричи "Истински"

Носителят на "Грами", "Оскар" и "Златен глобус" ще сподели лични спомени от детството си в Алабама, кариерата си с Commodores и соловата си кариера, включително създаването на химна "We Are The World". Книгата е послание за силата на любовта.

СПОРТ

Сестрите Стефани и Габриела Стоеви спечелиха турнира по бадминтон International Challenge в Истанбул, записвайки 11-а поредна победа и 6-а титла за 2025 г.

След загубата от Турция с 1:6, българският национален отбор по футбол гостува на Испания във Валядолид. Испания ще играе без част от звездите си. Мачът ще се излъчи пряко по БНТ 1 и БНТ 3.

Българската волейболна звезда Симеон Николов официално се присъедини към руския гранд Локомотив (Новосибирск), където треньор е Пламен Константинов.

Блестящи изяви на Александър Везенков донесоха успеха на Олимпиакос в гръцкото дерби срещу Панатинайкос с 90:86.