Новините 13.10.2025 г.

Акценти за деня:
ОБРАЗОВАНИЕ
Национално входно ниво по математика (6 клас)
Средните резултати са изключително лоши, със средна оценка 3.42. Учениците срещат трудности с практически и геометрични задачи, както и с проценти, но се справят добре с извличане и тълкуване на данни от диаграми. В изследването са участвали близо 48 000 ученици.
Световен шампион по скоростна умствена калкулация
Калоян Гешев, ученик от 9. клас на частна математическа гимназия в София, стана световен шампион по скоростна умствена калкулация за ученици до 19 години. Той е четирикратен световен математически шампион.
СВЯТ
Нови правила за граничен контрол в ЕС
В сила влиза системата "вход-изход" за граждани на трети страни, влизащи в Шенгенското пространство. Тя предвижда събиране на биометрични данни чрез специални устройства вместо подпечатване на паспорти. Целта е улесняване на откриването на чужденци без право на престой и разкриване на измами с документи.
Край на войната в Газа и заложническата криза
Беше обявено прекратяване на конфликта и освобождаване на 20 заложници, включително българския гражданин Матан Ангрест. "Хамас" ще върне и телата на 28 пленени. В замяна Израел трябва да освободи около 2000 палестински затворници и задържани. Американският президент Доналд Тръмп пристигна в Израел преди да отпътува за Шарм ел-Шейх, където ще бъде подписано споразумението за прекратяване на огъня.
Последици от сушата в езерото Ван, Турция
Нивото на езерото е спаднало рязко, превръщайки бивши водни площи в суха земя. Фермерите използват новите равнини за засаждане на посеви, а пастирите – за паша. Фламингите търсят нови места за хранене.
КУЛТИУРА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бургаският зоопарк с ново попълнение
Родено е сладко бебе алпака, дружелюбно и интелигентно животно, чиято вълна е сред най-фините естествени влакна.
MTV спира музикалните си канали във Великобритания
След близо 40 години, от 31 декември MTV ще излъчва само основния си HD канал с риалити формати. Решението отразява промяна в зрителските навици, тъй като музикалните видеоклипове вече се гледат основно в YouTube и социалните мрежи.
Нова книга на Лайънъл Ричи "Истински"
Носителят на "Грами", "Оскар" и "Златен глобус" ще сподели лични спомени от детството си в Алабама, кариерата си с Commodores и соловата си кариера, включително създаването на химна "We Are The World". Книгата е послание за силата на любовта.
СПОРТ
Сестрите Стефани и Габриела Стоеви спечелиха турнира по бадминтон International Challenge в Истанбул, записвайки 11-а поредна победа и 6-а титла за 2025 г.
След загубата от Турция с 1:6, българският национален отбор по футбол гостува на Испания във Валядолид. Испания ще играе без част от звездите си. Мачът ще се излъчи пряко по БНТ 1 и БНТ 3.
Българската волейболна звезда Симеон Николов официално се присъедини към руския гранд Локомотив (Новосибирск), където треньор е Пламен Константинов.
Блестящи изяви на Александър Везенков донесоха успеха на Олимпиакос в гръцкото дерби срещу Панатинайкос с 90:86.