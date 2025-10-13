БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След близо 40 години, MTV спира музикалните си канали във Великобритания от 31 декември. Ще остане само основният HD канал, който ще излъчва реалити формати.

Решението е породено от промяна в зрителските навици, тъй като музикалните видеоклипове вече се гледат основно в YouTube и социалните мрежи.

MTV стартира през 1981 г. и променя музиката завинаги. Сред най-значимните моменти в началото е световната премиера на видеото към "Thriller" на Майкъл Джексън. В музикалният канал изгряват и т.нар. "видеодиджеи", които пускат клипове по заявка и стават почти толкова известни, колкото и звездите, които представят.

