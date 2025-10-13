След близо 40 години, MTV спира музикалните си канали във Великобритания от 31 декември. Ще остане само основният HD канал, който ще излъчва реалити формати.

Решението е породено от промяна в зрителските навици, тъй като музикалните видеоклипове вече се гледат основно в YouTube и социалните мрежи.

MTV стартира през 1981 г. и променя музиката завинаги. Сред най-значимните моменти в началото е световната премиера на видеото към "Thriller" на Майкъл Джексън. В музикалният канал изгряват и т.нар. "видеодиджеи", които пускат клипове по заявка и стават почти толкова известни, колкото и звездите, които представят.