БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Новините 06.01.2026 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:00 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Акценти за деня:

У НАС

Днес празнуваме Йордановден – Богоявление

На 6 януари празнуваме Богоявление, или Йордановден – един от най-големите християнски празници. На този ден Св. Йоан е кръстил Исус Христос в река Йордан. Патриарх Даниил отслужи тържествена литургия в храм „Св. Александър Невски“, последвана от благославяне на бойните знамена на Българската армия.

Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев

На 6 януари България отбелязва 178 години от рождението на поета и революционер Христо Ботев – една от най-ярките личности в националната история. Годишнината бе почетена с възпоменателни ритуали в цялата страна, като най-тържествени са проявите в родния му град Калофер.

БАН издаде указания за правилно изписване и изговаряне на новата валута

След въвеждането на еврото в България институтът за български език при БАН издаде официални езикови указания за правилното изписване и съкращаване на думите „евро“, „цент“, „евроцент“ и „стотинка“. Важно уточнение е, че думата „евро“ няма форма за множествено число (напр. „20 евро“, а не „20 евра“).

Очакват се затруднения за културните институции с въвеждането на еврото

С въвеждането на еврото се очакват затруднения при работата на културни институции в малки населени места поради липса на централизирани билетни системи. За разлика от тях, по-големите музеи актуализираха софтуера си за продажба на билети още през лятото.

СВЯТ

Сняг и студ сковаха Нидерландия, стотици полети са отменени

Лошото време и снеговалежите предизвикват транспортен хаос в Нидерландия. Много влакове са спрели, а придвижването по пътищата е затруднено заради заледявания.

Започна леденият фестивал в Харбин, Китай

Китайският град Харбин се превърна в истинска снежна приказка с грандиозно светлинно шоу и фойерверки над гигантски ледени замъци. Температурите паднаха до -20 градуса по Целзий.

Снежна покривка донесе радост на парижани

През уикенда снежна покривка преобрази улиците и парковете на френската столица. Много парижани се отправиха към заснежените склонове на Монмартър, където караха шейни и ски.

Традиционен Парад на тримата влъхви в Мадрид

Въпреки студеното време, жителите на Мадрид участваха с желание в ежегодния Парад на тримата влъхви. Хиляди жители, включително развълнувани деца, се наредиха по маршрута, очаквайки да видят тримата царе, които махаха на тълпата.

Над 200 плувци в цветни костюми се хвърлиха в Адриатическо море

Над 200 плувци в цветни костюми се хвърлиха в студените води на Адриатическо море от словенския бряг. Общо 203 участници от Словения и други страни като Босна и Херцеговина, Великобритания, Словакия и Австрия пробягаха по кея, преди да се гмурнат в морето.

СПОРТ

Манчестър Юнайтед се раздели с Рубен Аморим

Манчестър Юнайтед официално освободи треньора си Рубен Аморим. Решението е потвърдено ден след равенството 1:1 с Лийдс и последвалите остри коментари на португалския треньор.

Новак Джокович се оттегли от турнир преди Australian Open

Новак Джокович се оттегли от подгряващия турнир за Откритото първенство на Австралия в Аделаида, който ще се проведе следващата седмица. Той обясни, че иска да се съсредоточи върху подготовката си за първия за годината турнир от Големия шлем в Мелбърн.

Продължава щафетата на олимпийския огън

Олимпийският огън продължи щафетата си, преминавайки през източния италиански регион Марке. След запалването му в Древна Олимпия, огънят беше предаден на организаторите на игрите в Италия.

Скиори изписаха сърце в снега на Кран-Монтана в знак на почит към загиналите при пожара

Около 1000 скиори изписаха гигантско сърце в снега на пистата Кран-Монтана. Повечето участници бяха деца. Проявата беше в знак на почит към загиналите при пожара в швейцарския курорт.

Последвайте ни

ТОП 24

Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
1
Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Левовете в евро: Има ли проблеми при смяната на валутата в пощенските клонове?
2
Левовете в евро: Има ли проблеми при смяната на валутата в...
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите си в новата валута
3
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите си в...
България и еврото: Как се справят учениците с новата валута?
4
България и еврото: Как се справят учениците с новата валута?
Григор Димитров започна 2026 година с победа над Пабло Кареньо Буста
5
Григор Димитров започна 2026 година с победа над Пабло Кареньо Буста
На Богоявление: В цялата страна спазиха традицията за хвърлянето и спасяването на кръста
6
На Богоявление: В цялата страна спазиха традицията за хвърлянето и...

Най-четени

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Почина великият Димитър Пенев
2
Почина великият Димитър Пенев
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
3
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
4
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
5
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
6
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски

Още от: По света

Над 200 плувци в цветни костюми се хвърлиха в Адриатическо море
Над 200 плувци в цветни костюми се хвърлиха в Адриатическо море
Традиционен Парад на тримата влъхви в Мадрид Традиционен Парад на тримата влъхви в Мадрид
Чете се за: 00:35 мин.
Снежна покривка донесе радост на парижани Снежна покривка донесе радост на парижани
Чете се за: 00:32 мин.
Започна леденият фестивал в Харбин, Китай Започна леденият фестивал в Харбин, Китай
Чете се за: 00:30 мин.
Сняг и студ сковаха Нидерландия, стотици полети са отменени Сняг и студ сковаха Нидерландия, стотици полети са отменени
Чете се за: 00:25 мин.
Православните християни, които следват Юлианския календар, посрещат Рождество Православните християни, които следват Юлианския календар, посрещат Рождество
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Започна изплащането на първите пенсии в евро
Започна изплащането на първите пенсии в евро
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Опашки пред пощите в Бургас: Пенсионерите получават първите си пенсии в евро Опашки пред пощите в Бургас: Пенсионерите получават първите си пенсии в евро
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Ивановден е! Ивановден е!
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Жълт и оранжев код за опасно време в различни райони на страната Жълт и оранжев код за опасно време в различни райони на страната
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Последна почит към Брижит Бардо - Сен тропе се сбогува с кино иконата
Чете се за: 00:40 мин.
Европа
Тръмп иска да купи Гренландия, но не изключва и използването на...
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Венецуела ще прехвърли петрол на САЩ
Чете се за: 01:00 мин.
По света
След срещата на "Коалицията на желаещите": САЩ се...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ