Новините 06.01.2026 г.

Акценти за деня:

У НАС

Днес празнуваме Йордановден – Богоявление

На 6 януари празнуваме Богоявление, или Йордановден – един от най-големите християнски празници. На този ден Св. Йоан е кръстил Исус Христос в река Йордан. Патриарх Даниил отслужи тържествена литургия в храм „Св. Александър Невски“, последвана от благославяне на бойните знамена на Българската армия.

Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев

На 6 януари България отбелязва 178 години от рождението на поета и революционер Христо Ботев – една от най-ярките личности в националната история. Годишнината бе почетена с възпоменателни ритуали в цялата страна, като най-тържествени са проявите в родния му град Калофер.

БАН издаде указания за правилно изписване и изговаряне на новата валута

След въвеждането на еврото в България институтът за български език при БАН издаде официални езикови указания за правилното изписване и съкращаване на думите „евро“, „цент“, „евроцент“ и „стотинка“. Важно уточнение е, че думата „евро“ няма форма за множествено число (напр. „20 евро“, а не „20 евра“).

Очакват се затруднения за културните институции с въвеждането на еврото

С въвеждането на еврото се очакват затруднения при работата на културни институции в малки населени места поради липса на централизирани билетни системи. За разлика от тях, по-големите музеи актуализираха софтуера си за продажба на билети още през лятото.

СВЯТ

Сняг и студ сковаха Нидерландия, стотици полети са отменени

Лошото време и снеговалежите предизвикват транспортен хаос в Нидерландия. Много влакове са спрели, а придвижването по пътищата е затруднено заради заледявания.

Започна леденият фестивал в Харбин, Китай

Китайският град Харбин се превърна в истинска снежна приказка с грандиозно светлинно шоу и фойерверки над гигантски ледени замъци. Температурите паднаха до -20 градуса по Целзий.

Снежна покривка донесе радост на парижани

През уикенда снежна покривка преобрази улиците и парковете на френската столица. Много парижани се отправиха към заснежените склонове на Монмартър, където караха шейни и ски.

Традиционен Парад на тримата влъхви в Мадрид

Въпреки студеното време, жителите на Мадрид участваха с желание в ежегодния Парад на тримата влъхви. Хиляди жители, включително развълнувани деца, се наредиха по маршрута, очаквайки да видят тримата царе, които махаха на тълпата.

Над 200 плувци в цветни костюми се хвърлиха в Адриатическо море

Над 200 плувци в цветни костюми се хвърлиха в студените води на Адриатическо море от словенския бряг. Общо 203 участници от Словения и други страни като Босна и Херцеговина, Великобритания, Словакия и Австрия пробягаха по кея, преди да се гмурнат в морето.

СПОРТ

Манчестър Юнайтед се раздели с Рубен Аморим

Манчестър Юнайтед официално освободи треньора си Рубен Аморим. Решението е потвърдено ден след равенството 1:1 с Лийдс и последвалите остри коментари на португалския треньор.

Новак Джокович се оттегли от турнир преди Australian Open

Новак Джокович се оттегли от подгряващия турнир за Откритото първенство на Австралия в Аделаида, който ще се проведе следващата седмица. Той обясни, че иска да се съсредоточи върху подготовката си за първия за годината турнир от Големия шлем в Мелбърн.

Продължава щафетата на олимпийския огън

Олимпийският огън продължи щафетата си, преминавайки през източния италиански регион Марке. След запалването му в Древна Олимпия, огънят беше предаден на организаторите на игрите в Италия.

Скиори изписаха сърце в снега на Кран-Монтана в знак на почит към загиналите при пожара

Около 1000 скиори изписаха гигантско сърце в снега на пистата Кран-Монтана. Повечето участници бяха деца. Проявата беше в знак на почит към загиналите при пожара в швейцарския курорт.