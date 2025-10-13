Последици от сушата в езерото Ван, Турция

Нивото на езерото Ван в Турция е спаднало рязко заради сушата, променяйки бреговата линия. Сухата земя, която се е появила на мястото на водата, се използва от фермери за посеви и от пастири за паша на животни. Фламингите търсят нови места за хранене.

Водата намалява всяка година, "сякаш езерото кърви", което води до появата на нови равнини, превръщащи се в ниви и пасища. Местен фермер разказва, че е ловял риба и плувал там, а сега отглежда култури и животни. Тази трансформация променя поминъка на хората и естествените местообитания.