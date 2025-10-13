БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИТН оттегли спорния законопроект за личните данни
Чете се за: 01:45 мин.
МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се...
Чете се за: 04:50 мин.
Израелското посолство у нас изрази облекчение след...
Чете се за: 02:07 мин.
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна,...
Чете се за: 03:45 мин.
Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските...
Чете се за: 02:07 мин.

Нова автобиография на Лайънъл Ричи "Истински"

Легендарният музикант Лайънъл Ричи ще издаде нова автобиография, озаглавена "Истински". В книгата Ричи разказва за детството си в Алабама по време на движението за граждански права, за първите си стъпки като срамежлив младеж, за групата Commodores, преживявания в Харлем и Франция.

Той описва и момента, в който подписва договор с Motown, започвайки солова кариера, променила световната поп-музика. Книгата обхваща моменти от олимпийското му изпълнение пред 2 милиарда зрители до създаването на химна "We Are The World". Книгата е послание за силата на любовта.

