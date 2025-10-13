БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИТН оттегли спорния законопроект за личните данни
Чете се за: 01:45 мин.
МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се...
Чете се за: 04:50 мин.
Израелското посолство у нас изрази облекчение след...
Чете се за: 02:07 мин.
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна,...
Чете се за: 03:45 мин.
Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските...
Чете се за: 02:07 мин.

Инициативен комитет предлага паметник на хан Аспарух на мястото на Монумента на Съветската армия

Карина Караньотова
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Идеята е новият паметник да символизира българската държавност и началото на историята на България

Инициативен комитет на видни общественици предлга на мястото на Паметника на съветската армия да се направи паметник на хан Аспарух. Идеята е новият монумент да обединява обществото, а не да го разделя. Предстоят разговори с кмета Васил Терзиев и областния управител на София - Стефан Арсов, за да се разгледат възможните идеи за художественото оформление на паметника, както и финансирането на проекта.

Снимка: БТА

Мястото около демонтирания паметник на съветската армия пустее от две години. След премахването на статуите в най-високата част, пространството около монумента стои заградено, а зад металните огради растат бурени. Все още не са премахнати и бронзовите скулптори в ниската част.

"По-добре да има нещо, което да замести тази празнина, която седи по този грозен начин."

" Чух че искат на негово място да правят Аспарух! Ами аз съм съгласен", коментират гражданите.

Идеята на инициативния комитет е на мястото да се извиси символ на силата и независимостта на народа - именно хан Аспарух.

Пресиан Петров: "Мисля, че е позор в столицата на държавата да няма паметник на основателя на тази държава, това обезличава народа."

Академик Георги Марков, председател на инициативния комитет: "Трябва да имаме такъв паметник и това да обединява, а не паметник на една армия, която не е освободителка."

От инициативния комитет са против на мястото да бъде направен увеселителен парк с павилиони с храни и напитки, но пък приветстват идеята да има спортна площадка или скейт парк.

А в момента в пространството пред паметника отново се изгражда най-голямата открита ледена пързалка на Балканите.

#паметник на хан Аспарух #Паметник на съветската армия #Инициативен комитет #София

