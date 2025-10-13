Инициативен комитет предлага паметник на хан Аспарух на мястото на Монумента на Съветската армия

Инициативен комитет на видни общественици предлга на мястото на Паметника на съветската армия да се направи паметник на хан Аспарух. Идеята е новият монумент да обединява обществото, а не да го разделя. Предстоят разговори с кмета Васил Терзиев и областния управител на София - Стефан Арсов, за да се разгледат възможните идеи за художественото оформление на паметника, както и финансирането на проекта.

Снимка: БТА

Мястото около демонтирания паметник на съветската армия пустее от две години. След премахването на статуите в най-високата част, пространството около монумента стои заградено, а зад металните огради растат бурени. Все още не са премахнати и бронзовите скулптори в ниската част.

"По-добре да има нещо, което да замести тази празнина, която седи по този грозен начин." " Чух че искат на негово място да правят Аспарух! Ами аз съм съгласен", коментират гражданите.

Идеята на инициативния комитет е на мястото да се извиси символ на силата и независимостта на народа - именно хан Аспарух.

Пресиан Петров: "Мисля, че е позор в столицата на държавата да няма паметник на основателя на тази държава, това обезличава народа." Академик Георги Марков, председател на инициативния комитет: "Трябва да имаме такъв паметник и това да обединява, а не паметник на една армия, която не е освободителка."

От инициативния комитет са против на мястото да бъде направен увеселителен парк с павилиони с храни и напитки, но пък приветстват идеята да има спортна площадка или скейт парк.

А в момента в пространството пред паметника отново се изгражда най-голямата открита ледена пързалка на Балканите.



