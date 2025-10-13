Спортни новини 13.10.2025 г.

Сестрите Стефани и Габриела Стоеви спечелиха турнира по бадминтон International Challenge в Истанбул, побеждавайки домакините след 50 минути игра. Това е 11-а поредна победа и 6-а титла за тях през 2025 г., затвърждавайки позицията им сред най-добрите женски двойки.

След поражението от Турция с 1:6, българският национален отбор по футбол има тежко гостуване на Испания във Валядолид. Европейският шампион Испания ще играе без голяма част от звездите си. Мачът Испания-България ще се излъчи във вторник вечер от 21:45 ч. по БНТ 1 и БНТ 3.

Българската волейболна звезда Симеон Николов вече е в Новосибирск и официално се присъедини към руския гранд Локомотив. Той започна тренировки под ръководството на легендата Пламен Константинов.

Блестящи изяви на Александър Везенков донесоха успех на Олимпиакос в гръцкото дерби срещу Панатинайкос с резултат 90:86.



