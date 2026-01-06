БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Драматичен мач в Подгорица, юношеския национален отбор на България отстъпи на Сърбия след тайбрек

от БНТ
Чете се за: 01:22 мин.
Деца
Волейбол България U18
Снимка: Startphoto.bg
Българският национален отбор по волейбол за мъже до 18 години загуби драматично от Сърбия с 2:3 гейма в европейска квалификация, играна в Подгорица.

Мачът беше изключително оспорван и предложи много обрати. Българските момчета показаха характер и силна игра, водени от Антоан Веселинов, но в решаващия тайбрек не успяха да удържат напрежението.

След загубата България ще играе полуфинал срещу домакина Черна гора днес от 19:00 часа, а Сърбия ще се изправи срещу Турция по-късно вечерта. Само победителят в турнира си осигурява директно място на Европейското първенство в Италия.

Селекционерът Мирослав Живков заложи на стартов състав с Никола Великов, Никола Градинаров, Кристиян Косев, Адриан Ганев, Кристиян Иванов, Антоан Василев и либеро Ивайло Донов.

България спечели втория и третия гейм с уверена игра и силна блокада, но Сърбия изравни резултата, а в тайбрека измъкна победата с минимална разлика.

Въпреки загубата младите „лъвове“ показаха, че имат потенциал и характер, а битката за класиране на Европейското първенство продължава.

