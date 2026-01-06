Григор Димитров стартира сезона с убедителна победа в Бризбейн

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Двукратният шампион Григор Димитров започна новия сезон с победа и се класира за втория кръг на турнира по тенис на твърди кортове АТП 250 в Бризбейн.

Най-добрият български тенисист, който е печелил надпреварата през 2017 и 2024 година, победи испанския квалификант Пабло Кареньо Буста с 6:3, 6:2 за малко повече от час игра.

Димитров контролираше мача от началото до края. В първия сет направи един пробив, а във втория беше още по-убедителен и даде само два гейма на съперника си.

След срещата българинът призна, че се чувства много добре на корта и че за него е специално да започне сезона именно в Бризбейн, където се чувства като у дома си. Той сподели още, че последните месеци са били трудни както физически, така и психически, но в момента е благодарен, че отново е в игра.

Турнирът в Бризбейн е добре познат за Димитров, който участва там за десети път. Миналата година той достигна до полуфиналите и сега отново се надява на силно представяне.

В следващия кръг Григор Димитров ще играе срещу белгиеца Рафаел Колиньон, който е също квалификант. Двамата не са се срещали досега. Колиньон изненада на старта, след като отстрани поставения под номер 5 Денис Шаповалов.

С победата си Димитров спечели точки за световната ранглиста и парична награда, а най-важното е, че започна сезона уверено, след като пропусна голяма част от миналата година заради контузия.

