Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските заложници

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че "войната в Газа" е свършила. Очаква се през следващия час всички живи заложници на Хамас да бъдат освободени. Оцелелите в плен са 20 души.



Според условията за прекратяване на огъня, те трябва да бъдат върнати до 12:00 часа местно време. Хамас трябва да ги предаде на представители на Червения кръст, като автобуси на организацията вече влязоха в Ивицата Газа. От Газа, заложниците ще бъдат транспортирани до израелска територия с 6 до 8 коли. След това, палестинската групировка трябва да върне телата на 26 убити заложници. Тогава Израел ще започне да освобождава палестинските затворници, както беше договорено в Шарм ел Шейх. Израел трябва да освободи 250 палестински затворници и 1700 задържани в Газа по време на войната.