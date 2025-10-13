БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските заложници
Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските заложници

Биляна Бонева
По света
Снимка: АП/БТА
Хамас освободи първите 7 заложници. Те са предадени на екипи на Червения кръст, които влязоха в Ивицата Газа. Засега няма информация за здравословното им състоянието. Пленените трябва да бъдат транспортирани с автобуси на Червения кръст до военната база "Реим" в Южен Израел. От там с хеликоптери, придружени от близките си, пленените ще бъдат транспортирани до болници. Хамас ще върне и телата 26 убити заложници. В замяна за освободените заложници, Израел ще освободи палестинските затворници, както беше договорено в Шарм ел Шейх. Израел трябва да освободи 250 палестински затворници и 1700 задържани в Газа по време на войната. Списъкът е бил одобрен снощи от израелското правителство.

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че "войната в Газа" е свършила. Очаква се през следващия час всички живи заложници на Хамас да бъдат освободени. Оцелелите в плен са 20 души.

Според условията за прекратяване на огъня, те трябва да бъдат върнати до 12:00 часа местно време. Хамас трябва да ги предаде на представители на Червения кръст, като автобуси на организацията вече влязоха в Ивицата Газа. От Газа, заложниците ще бъдат транспортирани до израелска територия с 6 до 8 коли. След това, палестинската групировка трябва да върне телата на 26 убити заложници. Тогава Израел ще започне да освобождава палестинските затворници, както беше договорено в Шарм ел Шейх. Израел трябва да освободи 250 палестински затворници и 1700 задържани в Газа по време на войната.

