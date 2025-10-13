БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тази вечер Доналд Тръмп председателства среща на високо равнище за Газа с участието на над 20 световни лидери

Доналд Тръмп в Израел и Египет: Какво следва на полето на дипломацията?
Слушай новината

Примирието е факт, но не и мирът. Дипломацията и световните лидери трябва да постигнат още по-трудната задача - да договорят втората фаза от мирния план на Доналд Тръмп.

Един от най-важните дни за световния мир през последния половин век - така Съединените щати обобщиха събитията от Близкия изток днес. След емоционално посрещане в изарелския парламент Кнесета, Тръмп вече е в Египет, където заедно с още 20 световни лидери започват преговорите по втората фаза - как ще се управлява Газа. В Египет не са нито "Хамас", нито пък израелския премиер Бенямин Нетаняху, но пък там е палестинският президент Махмуд Абас.

И докато в Египет лидерите решават бъдещето на ивицата, вече се появяват съобщения от Газа, че "Хамас" се опитва да установи контрол върху териториите, от които се изтегли израелската армия. Разпространени бяха видеа с бойци на групировката, които публично наказват техни противници. Съобщава се и за сблъсъци между "Хамас" и влиятелен клан в град Газа. Очевидно хаосът не е овладян.

Сега израелската армия контролира 53% от територията на Газа, предстоят още две фази на изтегляне според плана на Тръмп. За нарушения на примирието ще следят Съединените щати, Египет, Катар, Турция и Обединените арабски емирства. "Хамас" няма да играе роля в управлението на ивицата, а членовете на групировката ще могат да отидат в друга държава или ще получат амнистия, ако се придържат към принципа на мирно съжителство.

Нито един палестинец няма да е принуден да напуска Газа, ще могат да се върнат и всички, които желаят. Но при какви условия Хамас ще се разоръжава, какви са фазите за възстановяване на ивицата - всичко това предстои да бъде договаряно. И най-важното - мирният план на Тръмп не дава ясен и категоричен хоризонт за създаването на независима Палестина.

Тази вечер Доналд Тръмп председателства среща на високо равнище за Газа с участието на над 20 световни лидери. Сред участниците в срещата са премиерите на Великобритания и Италия, президентите не Франция и Турция, канцлерът на Германия, президентът на палестинската автономия и генералният секретар на ООН.

"Това е велик ден за света. Това е велик ден за Близкия изток. И можете да видите, че това е вероятно най-голямото събрание на страни по отношение на богатство и власт, което някога е било организирано", каза Доналд Тръмп.

По-рано в Египет лидерите на Франция и Германия напомниха, че макар и обнадеждаваща, това е само първата стъпка от дълъг процес.

"Днешният резултат е много важен и трогателен за всички нас - спирането на огъня и освобождаването на заложниците. Трябва смирено да признаем, че заедно все още имаме дълъг път да извървим и ще продължим да го правим", коментира Еманюел Макрон, президент на Франция.

"Сигналът, който идва от тук е, че когато международната общност е единна, нещата са възможни. Това не трябва да е възможно само тук, а и на други места по света, заяви Фридрих Мерц, канцлер на Германия.

Днешната визита на Доналд Тръмп в района започна с посещение в Израел и среща с премиера Бенямин Нетаняху.

Продължителни аплодисменти на крака. Така беше посрещнат американския президент в израелския парламент. В речта си пред Кнесета той каза, че с връщането на заложниците е постигнато невъзможното и приветства началото на нов етап в развитието на целия Близък Изток.

"Сега най-после не само за израелците, но и за палестинците и за много други дългият и мъчителен кошмар накрая свърши. Когато се слегне прахът, димът се разсее, отломките бъдат разчистени и въздухът се прочисти от пепелта, денят настъпва в един променен регион и във вашите възможности се очертава едно красиво и много по-светло бъдеще", каза Доналд Тръмп.

В над едночасовата си реч, често прекъсвана от още аплодисменти, Тръмп се застъпи и за бъдещето на самия Нетаняху, който е подсъдим по три дела за корупция, измами и злоупотреба с доверие. С шеговит тон американският президент предложи на израелския си колега Исак Херцог да помилва Бенямин Нетаняху.

