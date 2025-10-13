След потопа в Елените: Ще бъдат ли разрушени незаконните сгради?

След разрушителния потоп в курорта Елените следите от бедствието разкриват не само мащаба на щетите, но и дългогодишни строителни нарушения. Под лъскавите фасади на хотелите се оказват незаконни корекции на река, липсващи документи и собственици, останали без гаранция за домовете си.

Министърът на регионалното развитие потвърди, че под хотел „Негреско“ е извършено незаконно строителство, което е променило естествения път на реката и довело до наводнението.

Десет дни след потопа в Елените РДНСК-Бургас установи незаконно строителство и разпореди събаряне на постройките, променили речното корито.

"Там се е получила една тапа, която е създала това заливане надолу, защото реката тя не върви в своето естествено корито, а е вкарана в един тунел, защото строителят е неизвестен - няма разрешително за строеж, няма документи и това нещо подлежи на събаряне. Ако хотелът устиска след събарянето, не мога да отговоря", каза Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството. "В горната част на тази корекция, която е направена и не са намерени документи и проекти за нея, е стеснена. Общо като ширина е 6 метра, височина е 3 метра, в горната част е два на два, стеснено е най-вероятно, заради основите на хотел “Негреско”, коментира Владимир Крумов, областен управител на Бургас. "Това е работа на прокуратурата да установи дали има виновни лица. Ние сме установили фактическата част, че корекцията на реката е незаконно построена, няма документи. А за всичко останало сме намерили документация и е предадена на прокуратурата", заяви Иван Иванов.

Близо 200 собственици на апартаменти са готови да защитават домовете си, ако се стигне до събаряне. Една от тях е Марина – бежанка от Украйна, която след войната се мести с децата си и купува апартамент в хотел „Негреско“, превръщайки го в единствения си дом.

"Дълго време събирахме пари - продадохме всичко в Одеса и купихме тук. Така че ние сме собственици и съм против твърденията, че това е хотел. Тук живеят само собственици. Всички документи са налице, имаме и Акт 16. Сградата е напълно законна, документите са проверени юридически. Иначе не бих купила", коментира Марина Богачова, собственик на апартамент. "Против събарянето съм разбира се. Ние искаме да живеем тук. Купихме си апартамент за постоянно живеене, а сега пак останахме, както се казва, без жилище. Много е трудно". "Разбира се обезщетението ще трябва да представлява или имот, който да бъде сходен на този или обезщетение на пазарна стойност. За да се стигне дотам обаче ще бъде много трудно за тях, защото няма предвидени процедури, няма как да има предвидени процедури за такива обезщетения за такъв тип незаконосъобразни действия, бързи процедури освен чрез съдебен иск", каза Грета Ганева, Сдружение на собствениците в Елените.

Аквапаркът също е изграден върху коритото на реката.

След потопа в Елените изплува нов абсурд – част от имотите са без Акт 16 и не подлежат на застраховка, разказва Вера, една от собствениците. Но думите на живеещите там се разминават с официалната позиция на ДНСК. А от Община Несебър дори не получихме отговор.

"В „Астория“ никъде няма Акт 16. А без него няма и застраховка. Имам приятелка, която веднъж беше застраховала жилището си и ѝ изплатиха обезщетение. Но после, когато поиска да направи нова застраховка, ѝ казаха: „Не, без Акт 16 – няма застраховка", коментира Вера, собственик на апартамент. "Много често там няма сгради с акт 16 за съжаление. Защото много често техните брокери, дори и да са украинци, не им казват цялата истина", заяви Веселин Христов, управител на агенция за недвижими имоти.

Надеждите на хората се давят в несигурност, а въпросите без отговор остават - ще има ли виновни и кога разрушените имоти ще се превърнат отново в домове.