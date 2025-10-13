БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ИТН оттегли спорния законопроект за личните данни
Чете се за: 01:45 мин.
МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се...
Чете се за: 04:50 мин.
Израелското посолство у нас изрази облекчение след...
Чете се за: 02:07 мин.
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна,...
Чете се за: 03:45 мин.
Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След потопа в Елените: Ще бъдат ли разрушени незаконните сгради?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Запази

Министър Иванов потвърди, че под хотел „Негреско“ е извършено незаконно строителство, което е променило естествения път на реката

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

След разрушителния потоп в курорта Елените следите от бедствието разкриват не само мащаба на щетите, но и дългогодишни строителни нарушения. Под лъскавите фасади на хотелите се оказват незаконни корекции на река, липсващи документи и собственици, останали без гаранция за домовете си.

Министърът на регионалното развитие потвърди, че под хотел „Негреско“ е извършено незаконно строителство, което е променило естествения път на реката и довело до наводнението.

Десет дни след потопа в Елените РДНСК-Бургас установи незаконно строителство и разпореди събаряне на постройките, променили речното корито.

"Там се е получила една тапа, която е създала това заливане надолу, защото реката тя не върви в своето естествено корито, а е вкарана в един тунел, защото строителят е неизвестен - няма разрешително за строеж, няма документи и това нещо подлежи на събаряне. Ако хотелът устиска след събарянето, не мога да отговоря", каза Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството.

"В горната част на тази корекция, която е направена и не са намерени документи и проекти за нея, е стеснена. Общо като ширина е 6 метра, височина е 3 метра, в горната част е два на два, стеснено е най-вероятно, заради основите на хотел “Негреско”, коментира Владимир Крумов, областен управител на Бургас.

"Това е работа на прокуратурата да установи дали има виновни лица. Ние сме установили фактическата част, че корекцията на реката е незаконно построена, няма документи. А за всичко останало сме намерили документация и е предадена на прокуратурата", заяви Иван Иванов.

Близо 200 собственици на апартаменти са готови да защитават домовете си, ако се стигне до събаряне. Една от тях е Марина – бежанка от Украйна, която след войната се мести с децата си и купува апартамент в хотел „Негреско“, превръщайки го в единствения си дом.

"Дълго време събирахме пари - продадохме всичко в Одеса и купихме тук. Така че ние сме собственици и съм против твърденията, че това е хотел. Тук живеят само собственици. Всички документи са налице, имаме и Акт 16. Сградата е напълно законна, документите са проверени юридически. Иначе не бих купила", коментира Марина Богачова, собственик на апартамент.

"Против събарянето съм разбира се. Ние искаме да живеем тук. Купихме си апартамент за постоянно живеене, а сега пак останахме, както се казва, без жилище. Много е трудно".

"Разбира се обезщетението ще трябва да представлява или имот, който да бъде сходен на този или обезщетение на пазарна стойност. За да се стигне дотам обаче ще бъде много трудно за тях, защото няма предвидени процедури, няма как да има предвидени процедури за такива обезщетения за такъв тип незаконосъобразни действия, бързи процедури освен чрез съдебен иск", каза Грета Ганева, Сдружение на собствениците в Елените.

Аквапаркът също е изграден върху коритото на реката.

След потопа в Елените изплува нов абсурд – част от имотите са без Акт 16 и не подлежат на застраховка, разказва Вера, една от собствениците. Но думите на живеещите там се разминават с официалната позиция на ДНСК. А от Община Несебър дори не получихме отговор.

"В „Астория“ никъде няма Акт 16. А без него няма и застраховка. Имам приятелка, която веднъж беше застраховала жилището си и ѝ изплатиха обезщетение. Но после, когато поиска да направи нова застраховка, ѝ казаха: „Не, без Акт 16 – няма застраховка", коментира Вера, собственик на апартамент.

"Много често там няма сгради с акт 16 за съжаление. Защото много често техните брокери, дори и да са украинци, не им казват цялата истина", заяви Веселин Христов, управител на агенция за недвижими имоти.

Надеждите на хората се давят в несигурност, а въпросите без отговор остават - ще има ли виновни и кога разрушените имоти ще се превърнат отново в домове.

#Елените #щети #разрушения

Последвайте ни

ТОП 24

Взрив пред сградата на полицейското управление в Дупница
1
Взрив пред сградата на полицейското управление в Дупница
МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се затрудняват с проценти
2
МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се затрудняват с...
Добромир Жечев в предаването "Зала на славата"
3
Добромир Жечев в предаването "Зала на славата"
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна, реката е стеснена заради основите на хотел "Негреско"
4
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна, реката е...
При 100% обработени протоколи: ДПС побеждава в частичните местни избори за общински съвет на Пазарджик
5
При 100% обработени протоколи: ДПС побеждава в частичните местни...
Дрогирани машинисти са прегазили мъж на гарата в Мездра
6
Дрогирани машинисти са прегазили мъж на гарата в Мездра

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Кога ще пуснат парното в София?
3
Кога ще пуснат парното в София?
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
4
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
5
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
6
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си

Още от: Регионални

Инициативен комитет предлага паметник на хан Аспарух на мястото на Монумента на Съветската армия
Инициативен комитет предлага паметник на хан Аспарух на мястото на Монумента на Съветската армия
След изборите в Пазарджик - каква е развръзката? След изборите в Пазарджик - каква е развръзката?
Чете се за: 02:42 мин.
Катастрофа между кола и трамвай предизвика задръстване на бул. "Константин Величков" Катастрофа между кола и трамвай предизвика задръстване на бул. "Константин Величков"
Чете се за: 00:22 мин.
Прегазеният железничар в Мездра се разбрал с машинистите да скочи в движение от влака Прегазеният железничар в Мездра се разбрал с машинистите да скочи в движение от влака
Чете се за: 02:57 мин.
Военен камион и лек автомобил са катастрофирали на "Ботевградско шосе" в София Военен камион и лек автомобил са катастрофирали на "Ботевградско шосе" в София
Чете се за: 00:17 мин.
ГДБОП задържа мъж с над 8 кг метамфетамин ГДБОП задържа мъж с над 8 кг метамфетамин
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Регионалният министър Иван Иванов: Казусът с Елените не се задълбочава
Регионалният министър Иван Иванов: Казусът с Елените не се задълбочава
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Карлос Насар: Тази година нямах подкрепа от федерацията Карлос Насар: Тази година нямах подкрепа от федерацията
Чете се за: 03:27 мин.
Спорт
"Разпитван е с насилие и брутален линч": Каква е историята на Матан Ангрест - освободеният от Хамас израелско-български гражданин? "Разпитван е с насилие и брутален линч": Каква е историята на Матан Ангрест - освободеният от Хамас израелско-български гражданин?
Чете се за: 05:00 мин.
По света
Прегазеният железничар в Мездра се разбрал с машинистите да скочи в движение от влака Прегазеният железничар в Мездра се разбрал с машинистите да скочи в движение от влака
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
"Всички се връщате. Войната свърши": След 738 дни в плен...
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Военен камион и лек автомобил са катастрофирали на...
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Президентът Радев за вота в Пазарджик: Тези избори са олицетворение...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Доналд Тръмп направи обръщение в израелския парламент
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ