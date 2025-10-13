БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЕП предлага за безплатен ръчен багаж в самолетите

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
По света
Планира се и премахване на таксите за регистрация

самолет - пътуване
Снимка: БТА/Архив

Европейският парламент предлага нови правила за безплатен ръчен багаж и право на обезщетение след тричасово закъснение, отмяна на полет или отказ за достъп до борда на самолета.

Европарламентът настоява за въвеждането на общ формуляр за искане за обезщетение и възстановяване на разходи. Друга промяна е въвеждането на безплатен превоз на борда на самолетите на един личен предмет, като например дамска чанта, раница или лаптоп, при условие, че се побира под предната седалка, плюс един малък ръчен багаж с максимални размери 100 см и тегло не повече от 7 кг. Евродепутатите искат да се сложи и край на таксите за регистрация за коригиране на правописни грешки в името на пътниците или за даване на възможност на деца под 14 години да седнат до придружаващия ги пътник. Докладчик по позицията на ЕП за промените в правата на пътниците във въздушния транспорт е българският евродепутат Андрей Новаков.

Андрей Новаков - евродепутат ГЕРБ/EНП: “Първо трябва да кажа, че най-важната промяна е, че дадоха досието на българин. Така че регулациите, правилата, по които ще се лети в Европа, ще дойдат и от България. Това е повод за гордост. Второ, това, което ще направим е, да увеличим компенсациите при отменени полети и таксите, за да сядат родителите при децата си. Да се направи така, че да се намали срока, в който компаниите дължат обезщетение на пътниците. Комисията и Съветът предлагат 4-5 часа, а ние искаме три часа. Ще направим така, че да могат да летят и хората с хартиен билет. Поставили сме пътника на първо място, така че никой да не може да си прави майтап с него и при отменен полет да те оставят да се оправяш. Направихме така, че да се увеличи компенсациите, когато трябва да ти намерят хотел, да са длъжни да ти осигурят и такси, ако по тяхна вина е отменен полета”.

