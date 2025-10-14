Марин Петков: Какво по-хубаво да играеш срещу най-добрия отбор в света

Националът Марин Петков заяви, че българският национален отбор по футбол трябва да даде максимума от себе си в предстоящи мач срещу Испания.

България гостува на световния шампион във Валядолид. Квалификацията за Мондиал 2026 е тази вечер от 21:45 ч. и ще бъде излъчена на живо по БНТ 1, БНТ 3 и на сайта ни.

В интервю за БНТ на испанска земя, Петков каза, че в тима ни няма страх от факта, че ще играе с най-добрия отбор в света.

"На всички ни е супер неприятно, заради създадения резултат. И след такъв мач, каквото и да кажеш, каквото и да кажеш за мача, преди мача, след мача, е ненужно. Такъв красноречив резултат, нямам думи, с които да го опиша", коментира Марин Петков поражението от Турция с 1:6 у дома в събота.

На въпрос как трябва да играем, за да се противопоставим на най-силния национален отбор в света, той отговори:

"Аз не съм човекът, който да каже как точно трябва да играем тактически, но мисля, че просто трябва да опитаме да дадем максимума от себе си, че и повече, и просто да се противопоставим."

"Не мисля, че има някаква доза страх или нещо такова. Това е европейският шампион все пак, какво по-хубаво да играеш срещу най-добрия, защото те са най-добрите наистина. Срещу най-добрите футболисти това може да бъде урок за всеки един от нас и да знаем, че трябва да работим, трябва да тренираме и да се опитаме да ги достигнем", завърши националът.

