Дете е в кома след падане от електрическа тротинетка край Несебър

от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Инцидентът е станал снощи във вилна зона “Чолакова чешма” край село Кошарица

Дете е в кома след падане от електрическа тротинетка край Несебър
Снимка: илюстративна
12-годишно дете е в кома след падане с електрическа тротинетка край Несебър. Инцидентът е станал снощи около 22:00 ч. във вилна зона “Чолакова чешма” край несебърското село Кошарица.

Детето се е движило на велосипедна алея, на прав и осветен участък, но по неустановени до момента причини то е самокатастрофирало. Момчето е от Казахстан и живее в с. Кошарица.

Вследствие на инцидента детето е с черепно-мозъчна травма, с голям хематом и в кома. Има опасност за живота му, като в момента е настанено за лечение в отделението по реанимация на УМБАЛ - Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.

#дете в кома # село Кошарица #инцидент тротинетка #тротинетка

Родители алармират за проблемен ремонт на столична детска градина
Родители алармират за проблемен ремонт на столична детска градина
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Чете се за: 03:30 мин.
Шивачки от Русе сигнализират за некоректен работодател, който ги оставил месеци без заплати Шивачки от Русе сигнализират за некоректен работодател, който ги оставил месеци без заплати
Чете се за: 03:12 мин.
Две 12-годишни момичета пострадаха при инцидент с електрически скутер в Дупница Две 12-годишни момичета пострадаха при инцидент с електрически скутер в Дупница
Чете се за: 02:07 мин.
Ограничават движението по АМ "Тракия" в участък край Ямбол Ограничават движението по АМ "Тракия" в участък край Ямбол
Чете се за: 00:40 мин.
Раздават 60 хиляди литра вода от Държавния резерв на жителите на Свети Влас Раздават 60 хиляди литра вода от Държавния резерв на жителите на Свети Влас
Чете се за: 00:47 мин.

