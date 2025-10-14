Дете е в кома след падане от електрическа тротинетка край Несебър

12-годишно дете е в кома след падане с електрическа тротинетка край Несебър. Инцидентът е станал снощи около 22:00 ч. във вилна зона “Чолакова чешма” край несебърското село Кошарица.

Детето се е движило на велосипедна алея, на прав и осветен участък, но по неустановени до момента причини то е самокатастрофирало. Момчето е от Казахстан и живее в с. Кошарица.

Вследствие на инцидента детето е с черепно-мозъчна травма, с голям хематом и в кома. Има опасност за живота му, като в момента е настанено за лечение в отделението по реанимация на УМБАЛ - Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.