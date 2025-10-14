БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Павел Попов: Варна разчита на европейското първенство по волейбол и за да удължи туристическия сезон

от БНТ
Чете се за: 04:42 мин.
Спорт
Решението София или Варна да приеме мачовете на България от еврошампионата по волейбол за мъже през 2026 г. ще бъде взето днес от Управителния съвет на централата.

павел попов волейбол
Община Варна е изпратила писмо до Управителния съвет на Българската федерация по волейбол да преразгледа намерението си догодина София да бъде домакин на европейското първенство за мъже за сметка на Варна. В писмото се настоява Българската федерация по волейбол да потвърди провеждането на срещите в Двореца на културата и спорта в града, какъвто е бил предварителният разговор.

Всички политически партии от Общинския съвет и кметската администрация са застанали зад идеята Варна да приеме мачовете на българския национален тим.

Временно изпълняващият длъжността кмет на Община Варна Павел Попов заяви в предаването "Денят започва", че може да бъде търсен компромис, но и настоява федерацията да направи правилния избор, което според него е, Варна да бъде домакин на срещите на България. Решението ще бъде взето днес от Управителния съвет на централата.

"Преди близо две години, когато за първи път се запознахме с желанието на Българска федерация волейбол да проведе първенството тук, тяхното предложение беше само елиминационните срещи да се проведат във Варна, а именно тези четири осминафинала и два четвъртфинала, които предвижда програмата на първенството. След това тази идея еволюира и през февруари 2025 година стигнахме до споразумение всички срещи от българската част на първенството да бъдат проведени във Варна. В разговорите с господин Любо Ганев стигнахме до лесното съгласие, че Варна е най-добрият дом на българския национален отбор по волейбол, след което бяха проведени съответните преговори с всички фракции в Общинския съвет и стигнахме до единодушно решение да бъдат отпуснати 420 000 лева за провеждане на първенството. Така, че до финала в Манила, до голямата радост за успеха на българския национален отбор, която разбира се е всенародна, до тогава изобщо нямаше друг вариант, освен първенството да се проведе във Варна. За това реакциите са такива", аргументира се временно изпълняващият длъжността кмет на Община Варна.

"Палитрата на емоции е много тясна. Тя е между възмущение и гняв. Това е което изпитват варници по повод на предстоящото решение, такова каквото ни казват, че ще бъде от страна на Българска федерация по волейбол", добави той.

Попов заяви, че намерението на федерацията срещите да се играят в София е продиктувано от желанието повече хора да присъстват на тях, но и също така смята че казусът има и финансов аспект.

"Те искат повече хора да присъстват и да продадат повече билети. Ясно е, че това е едно решение, продиктувано преди всичко от финансови съображения. Само, че то не взима под внимание историята и начина, по който варненската публика се е превърнала в седми играч на този отбор. Нещо, което в София никога не е било постигано досега при всички опити", каза Павел Попов.

Той се аргументира, отбелязвайки, че туризмът в града ще претърпи финансови загуби.

"Финансовите ефекти ще бъдат изключително сериозни и те са описани в едно писмо на Българската хотелиерска асоциация, което придружава нашето писмо до Българската федерация по волейбол. Варна разчиташе на това първенство и продължава да разчита, надявам се, за да удължи туристическия сезон. То се провежда през септември, един изключително подходящ сезон за това. Варна през септември е много по-подходящото място за провеждане на първенството, отколкото София през септември", обясни той.

"Искам да кажа, че в досегашните ни контакти разбирателството е било отлично и всичко, което господин Ганев е поискал, в крайна сметка е получил от Община Варна", отбеляза още Попов.

Вижте интервюто във видеото!

#Мъжки национален отбор по волейбол за мъже #Павел Попов

