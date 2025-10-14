Две 12-годишни момичета пострадаха при инцидент с електрически скутер в Дупница. Момичетата са се движили с висока скорост по пътното платно, отнели са предимството на товарен автомобил и са пострадали.

В момента те са в болница в Дупница. Състоянието им е стабилно и се подобрява. На родителите им ще бъдат съставени глоби от 500 лв.

На водача на товарния алкохол са направени проби за алкохол и наркотици. Пробата за наркотични вещества е отрицателна, но са отчетени 0,64 промила алкохол.

В Дупница още през май месец бяха въведени допълнителни забрани за електрическите превозни средства.

"За съжаление, в съвременната градска среда въпросните индивидуални електрически транспортни средства се превръщат в проблем. Нещо, което трябва да създава удобство за придвижване, нерядко е съпроводено с инциденти. На първо място, ние приехме с моя заповед забрана за придвижването с въпросните индивидуални електрически транспортни средства на територията на града и селата по улиците да бъде въведена, тъй като инцидентите зачестиха. Тази забрана беше контролирана и е контролирана от общинското звено "Инспекторат", както и от органите на Районното управление на полицията. Все още обаче, както в семейството, така и в училището, малко говорим ние като родители и като възрастни на своите деца, че такъв тип придвижване понякога е съпроводено с инциденти, особено когато има две момичета или две момчета качени на въпросното превозно средство", каза Първан Дангов, кмет на Дупница.

Кметът обясни, че в Районното управление има 5 санкционирани родители след въвеждането на мерките. Глобите са от 200 до 500 лв. за първоначално нарушение.

Вижте повече в прякото включване на Владислава Миланова