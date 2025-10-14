Окръжният съд в Хасково ще гледа дело за отстраняване на кмета на Минерални бани

Окръжният съд в Хасково ще гледа дело за отстраняване на Мюмюн Искендер като кмет на Община Минерални бани. Искането е на Софийска градска прокуратура.

Преди дни делото, което тръгна след два неуспешни опита заради заболяване на Искендер, започна, но бе отложено за нови доказателства. Обвинението поиска документи от Общинския съвет в Минерални бани.

Кметът е обвинен в участие в организирана престъпна група с цел усвояване на евросредства.