Реакциите на световните лидери след примирието между Израел и Хамас

Еманюел Макрон предупреди за продължаващата заплаха от палестинската групировка
Американският президент Доналд Тръмп отказа да коментира пред журналисти дали подкрепя идеята за решението за две държави след подписаното примирие между Хамас и Израел.
Държавният глава заяви, че в момента слага фокус върху възстановяването на Газа
Френският президент Еманюел Макрон предупреди за продължаващата заплаха от палестинската групировка Хамас.
Той заяви, че в следващите седмици и месеци ще има терористични атаки, след като замина от египетския курорт Шарм ел-Шейх, където участваше в церемонията по подписване на споразумението между Хамас и Израел.
Британският премиер Киър Стармър приветства вчерашния "исторически ден" на освобождаване на заложниците. Той добави, че Лондон може да наблюдава за спазването на примирието и да контролира процеса по разоръжаване на Хамас като се възползва от опита си в Северна Ирландия.
Германският външен министър Йохан Вадефул пък призова Доналд Тръмп да помогне по същия начин за войната в Украйна, както направи с плана си за примирие между Хамас и Тел Авив.