Доналд Тръмп: Имаме мир в Близкия изток

"Имаме мир в Близкия изток", обяви тази вечер американският президент Доналд Тръмп.

Той беше съпредседател на международна среща на върха за Газа в Египет, на която беше подписано споразумение за примирие и начало на преговорите по втората фаза- бъдещото управление на ивицата. Другият съпредседател- президентът на Египет Абдел Фатах Сиси съобщи, че страната му ще бъде домакин на среща на върха за възстановяването на Газа.

Историческият ден започна с освобождаване на всички живи израелски заложници на Хамас в замяна на палестински затворници и задържани, а Доналд Тръмп получи възторжен прием в израелския парламент.