"Вечер на добродетелите" на фондация "За нашите деца" се провежда тази вечер в София.
16-тото издание на инициативата носи посланието "Пътешествие към светлата страна" и символизира подкрепата, която всяко дете заслужава да получи. Събитието включваше музикални изпълнения, а кулминацията на вечерта беше благотворителен търг, на който гостите имаха възможността да наддават за различни предмети и преживявания.
Диляна Манева, заместник изпълнителен директор на фондация "За нашите деца": Пътешествие към светлата страна символизира нашата надежда, че чрез общите ни усилия бихме могли да помогнем на децата с трудности в развитие, да излязат от мрака, в който те, за жалост, често пъти живеят и да ги отведем към едно по-добро бъдеще. И нашите гости днес ще чуят няколко много разтърсващи истории, които доказват, че това е напълно възможно."