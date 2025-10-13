"Вечер на добродетелите" на фондация "За нашите деца" се провежда тази вечер в София.

16-тото издание на инициативата носи посланието "Пътешествие към светлата страна" и символизира подкрепата, която всяко дете заслужава да получи. Събитието включваше музикални изпълнения, а кулминацията на вечерта беше благотворителен търг, на който гостите имаха възможността да наддават за различни предмети и преживявания.