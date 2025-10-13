БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
5
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
ИТН оттегли спорния законопроект за личните данни
12:47, 13.10.2025
Чете се за: 01:45 мин.
МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се...
11:23, 13.10.2025
Чете се за: 04:50 мин.
Израелското посолство у нас изрази облекчение след...
11:05, 13.10.2025
Чете се за: 02:07 мин.
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна,...
09:25, 13.10.2025
Чете се за: 03:45 мин.
Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските...
08:27, 13.10.2025
Чете се за: 02:07 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни емисии
Спортни предавания
Спортни предавания
Видео
Още
Други спортове
Спорт
Спортни новини 13.10.2025 г., 20:50 ч.
от
БНТ
A+
A-
20:50, 13.10.2025
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
20:33, 13.10.2025
ЕП предлага за безплатен ръчен багаж в самолетите
20:21, 13.10.2025
Край на кризата със заложниците - какви са следващите етапи?
20:11, 13.10.2025
Доналд Тръмп в Израел и Египет: Какво следва на полето на...
19:50, 13.10.2025
Карлос Насар: Има много федерации, за които да се състезавам, но...
19:45, 13.10.2025
След потопа в Елените: Ще бъдат ли разрушени незаконните сгради?
18:55, 13.10.2025
Карлос Насар: Тази година нямах подкрепа от федерацията
18:47, 13.10.2025
Спортни новини 13.10.2025 г.
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Взрив пред сградата на полицейското управление в Дупница
2
МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се затрудняват с...
3
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна, реката е...
4
Дрогирани машинисти са прегазили мъж на гарата в Мездра
5
Прегазеният железничар в Мездра се разбрал с машинистите да скочи в...
6
При 100% обработени протоколи: ДПС побеждава в частичните местни...
Реклама
Най-четени
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
3
Кога ще пуснат парното в София?
4
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
5
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
6
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
Реклама
Още от: Спортни емисии
Спортни новини 13.10.2025 г., 12:25
Спортни новини 13.10.2025 г., 06:30 ч.
06:30, 13.10.2025
Спортни новини 12.10.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 12.10.2025
Спортни новини 11.10.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 11.10.2025
Спортни новини 11.10.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 11.10.2025
Спортни новини 10.10.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 10.10.2025
Реклама
Водещи новини
Посредниците подписаха декларация за войната в Газа
21:26, 13.10.2025
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Край на кризата със заложниците - какви са следващите етапи?
20:21, 13.10.2025
Чете се за: 06:10 мин.
По света
След потопа в Елените: Ще бъдат ли разрушени незаконните сгради?
19:45, 13.10.2025
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
875 души у нас чакат за трансплантация
21:09, 13.10.2025
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Карлос Насар: Тази година нямах подкрепа от федерацията
18:55, 13.10.2025
Чете се за: 03:27 мин.
Спорт
Ток от ветрогенератори: Защо в България вятърните мощности са под...
20:52, 13.10.2025
Чете се за: 05:30 мин.
Общество
"Разпитван е с насилие и брутален линч": Каква е...
16:45, 13.10.2025
Чете се за: 05:00 мин.
По света
След изборите в Пазарджик - каква е развръзката?
18:12, 13.10.2025
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ