Ивайло Чочев: Знаем, че играем с най-силния отбор в света

Ивайло Чочев е пред своя мач №50 за България и по всяка вероятност това ще се случи в утрешния двубой с Испания, четвърти в група Е от световните квалификации.

Полузащитникът – един от опитните футболисти на "лъвовете", игра срещу Турция и сега беше попитан какво трябва да се очаква от срещата с Испания.

"Най-силни са в атака, умеят чудесно да държат топката, обичат да атакуват. Знаем, че играем с най-силния отбор в света, но треньорът ще ни каже силните страни, за да можем да се противопоставим“, започна Чочев.

След това той трябваше да каже как се чувства в ролята на аутсайдер - предвид съперника утре, и има ли опит от мачове на клубния му тим Лудогорец в европейските турнири, а също така и какво е правилното поведение.

"И миналата година имахме с Лудогорец тежки мачове в Европа. Когато си аутсайдер или те смятат за такъв, трябва да играеш като отбор, задружно. И когато имаш шансове, а те няма да са много, да се възползваш", каза българският халф.

Попитан какво са си говорили в съблекалнята само футболистите след поражението с 1:6 от Турция, Чочев разкри детайли от събирането на тима.

"Ясно ни е, че е недопустимо такива грешки да се правят, и то за такива кратки периоди. Имахме разговори и само футболисти, и с треньорския щаб и мисля, че сме уточнили нещата и какво да поправим“, завърши опитният полузащитник.