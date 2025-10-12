БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Карлос Насар бе посрещнат като герой в София
БНТ ще излъчи световната квалификация Испания - България

Спорт
Гледайте Испания - България на 14 откомври от 21:45 ч. пряко по БНТ 1 и БНТ 3! Студиото ни започва в 21:00.

След поражението от Турция с 1:6 у дома, българският национален отбор има тежко гостуване на Испания във Валядолид във втория двубой на Александър Димитров начело на трикольорите.

Европейският шампион ще приеме "лъвовете" без голяма част от звездите си, сред които Ламин Ямал, Нико Уилямс, Родри и Фабиан Руис.

Ще успее ли тимът ни да се противопостави на иберийците и да се реваншира за загубата си с 0:3 в София?

Отговорът идва на 14 октомври.

Гледайте Испания - България във вторник вечер от 21:45 ч. пряко по БНТ 1 и БНТ 3!

Студиото ни започва в 21:00.

