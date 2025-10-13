Слабо захлаждане и облаци през следващите дни

И в близките дни максималните температури ще останат по-ниски от обичайните за средата на октомври.

Ще има по-малко слънчеви часове и много облаци. Очакват се и превалявания, но предимно слаби.

През нощта ще бъде облачно, но вятърът временно ще отслабне. Минималните температури утре ще бъдат малко по-ниски в сравнение с днес, между 5 и 10°, в София - около 7°, по Черноморието - от 11 до 14°.

Преди обяд ще има и слънчеви часове, главно в Югозападна България, КАРТА, но през втората половина на деня в по-голямата част от страната ще бъде облачно, а в източните и планинските райони ще има и слаби превалявания.

Максималните температури ще останат почти без промяна - между 15 и 20°, в София - около 15°, в комбинация със слаб до умерен северозападен вятър.

И по Черноморието вятърът ще бъде слаб до умерен, с посока от север-северозапад. Ще бъде облачно, на места с валежи от дъжд и максимални температури от 16 до 18°.

В планините утре вятърът ще е умерен, с посока от запад-северозапад. Ще преобладава облачно време, със слаби превалявания от дъжд.

Само по най-високите части, където максималните температури ще останат близки до нулата, ще превалява сняг.

Слаби превалявания ще има утре не само в нашата страна, а и в източните и южните части на Балканите. КАРТА

Слаб дъжд ще превалява утре и в Полша. Интензивни валежи от дъжд ще има за пореден ден в Източна Испания, както и на островите Корсика, Сардиния и Сицилия.

В останалата, по-голяма част от Европа, която е под влиянието на обширен антициклон, времето ще бъде слънчево.

Слабо захлаждане предстои в страните от Централна Европа, а температурите на Балканите ще останат почти без промяна, по-ниски от обичайните за сезона.

У нас, в сряда, вятърът ще отслабне, а максималните температури ще се понижат с градус-два. КАРТА

Ще има променлива облачност, с превалявания отново главно в източните и планинските райони. В четвъртък понижение се очаква и при минималните температури.

В петък и събота отново ще бъде ветровито, предимно облачно и с валежи.