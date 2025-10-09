БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2...
Чете се за: 01:55 мин.
Сълзи от радост и надежда: Великият ден за арабския свят...
Чете се за: 04:57 мин.
Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се...
Чете се за: 02:20 мин.
Унгарският писател Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата...
Чете се за: 01:25 мин.
Държавата предлага помощ за справяне с проблема с боклука...
Чете се за: 03:20 мин.
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните...
Чете се за: 02:15 мин.
"Това е велик ден за арабския свят": Израел и...
Чете се за: 06:15 мин.
Достъпът до Елените е отворен - без ток и вода...
Чете се за: 01:50 мин.
Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на...
Чете се за: 03:22 мин.
Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община...
Чете се за: 01:15 мин.
Хамас и Израел подписаха първата фаза от примирието по...
Чете се за: 01:07 мин.

Отново отложиха делото за отстраняване на кмета на Минерални бани

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Мюмюм Искендер коментира пред журналисти, че Община Минерални бани е най-проверяваната

мюмюн искендер остава кмет минерални бани определи пас
За 14 октомври се отлага делото за отстраняване на Мюмюн Искендер като кмет на Минерални бани. Причина е събиране на нови доказателства.

Искането за отстраняването му е на Софийска градска прокуратура. След два неуспешни опита днес делото тръгна в Хасковския окръжен съд.

Пред медии Искендер коментира, че Община Минерални бани е най-проверяваната. Администрацията съдейства, а самият той няма от какво да се притеснява.

Срещу Искендер има обвинение за участие в организирана престъпна група с цел усвояване на евросредства. Във връзка с това обвинение месеци наред той бе под домашен арест. След като изтече 8-месечният срок за разследване той се върна на работа в общината.

