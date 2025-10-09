БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Достъпът до Елените е отворен - без ток и вода...
Чете се за: 01:37 мин.
Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на...
Чете се за: 03:17 мин.
Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община...
Чете се за: 01:15 мин.
Хамас и Израел подписаха първата фаза от примирието по...
Чете се за: 01:07 мин.

Трети опит да тръгне делото за отстраняване на кмета на Минерални бани

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
мюмюн искендер остава кмет минерални бани определи пас
Трети опит да бъде гледано делото за отстраняване на Мюмюн Искендер като кмет на Община Минерални бани ще направи днес Окръжният съд в Хасково. Делото е насрочено за 14.00 ч., а искането за отстраняването е на Софийска градска прокуратура.

Обвинителят Ангел Кънев иска отстраняването му заради нови обвинения за деяния отпреди 2 месеца, свързани с разпореждане имоти за почти 1 милион лева.

На два пъти делото в Окръжния съд не тръгна, тъй като Искендер влезе в болница.

Кметът е обвинен за участие в организирана престъпна груба с цел усвояване на евросредства. Той бе под домашен арест, от който бе освободен, след като изтекоха 8-те месеца за разследване.

#Мюмюн Искандер #кмет на Минерални бани

Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община Надежда Бобчева и директора на завода за отпадъци на разпит
Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община Надежда Бобчева и директора на завода за отпадъци на разпит
Даниел Митов обсъди с представители на „Мета" мерки за по-голяма онлайн сигурност
Чете се за: 01:32 мин.
Близо 38 000 данни за нарушения, заснети от БГ ТОЛ, са постъпили в МВР за месец ​
Чете се за: 01:45 мин.
Единен орган към МВР да следи за контрола по пътищата, предлага транспортният министър
Чете се за: 01:55 мин.
МВР влезе в сградата на Община Несебър
Чете се за: 00:12 мин.
Правосъдният министър свиква Пленума на Висшия съдебен съвет
Чете се за: 01:30 мин.

Хамас и Израел подписаха първата фаза от примирието по американския план
Хамас и Израел подписаха първата фаза от примирието по американския...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община Надежда Бобчева и директора на завода за отпадъци на разпит
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Достъпът до Елените е отворен - без ток и вода собствениците на жилища могат да се върнат в тях
Чете се за: 01:37 мин.
Регионални
Затворници и гробари се включват в почистването на "Красно село" заради кризата с боклука
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на заплатите в...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Цените в левове и евро: От днес започват да глобяват нарушителите
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Проливните дъждове - все още има локални наводнения в Русе
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Ремонт на АМ "Тракия": Ограничават движението край Стара...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
