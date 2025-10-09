Трети опит да тръгне делото за отстраняване на кмета на Минерални бани

Трети опит да бъде гледано делото за отстраняване на Мюмюн Искендер като кмет на Община Минерални бани ще направи днес Окръжният съд в Хасково. Делото е насрочено за 14.00 ч., а искането за отстраняването е на Софийска градска прокуратура.

Обвинителят Ангел Кънев иска отстраняването му заради нови обвинения за деяния отпреди 2 месеца, свързани с разпореждане имоти за почти 1 милион лева.

На два пъти делото в Окръжния съд не тръгна, тъй като Искендер влезе в болница.

Кметът е обвинен за участие в организирана престъпна груба с цел усвояване на евросредства. Той бе под домашен арест, от който бе освободен, след като изтекоха 8-те месеца за разследване.